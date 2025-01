Leader de la Ligue 1, l’US Gorée, a été tenu en échec par la Linguère de Saint-Louis (0-0), ce lundi en match comptant pour la 12e journée, qui se poursuit cet après-midi avec deux affiches : USO-AS Pikine et WallyDaan-HLM.

L’US Gorée (1er, 26 pts) a vu sa série victorieuse arrêtée ce lundi, lors de la 12e journée de Ligue 1. Le leader du championnat a été tenu en échec par la Linguère de Saint-Louis (15e, 10 pts), au stade municipal de Kébémer. Les deux équipes se sont neutralisées sur un score nul et vierge. La défense goréenne a réussi néanmoins à aligner son quatrième match sans prendre de but. Les hommes d’Aly Male continuent leur course en solo en tête du classement, avec six points d’avance sur leur dauphin. Il garde également leur invincibilité en neuf rencontres sans défaite, depuis deux mois.

À Dakar, au stade municipal des Parcelles-Assainies, Oslo Football Academy (3e, 18 pts) n’a pas également pu prolonger sa série de trois victoires d’affilée lors de la réception de Génération Foot, dans le choc des Académiciens. Le promu a raté le coche dans un match qu’il avait pourtant maitrisé au tableau d’affichage en première période. Les hommes de Tor Thodesen ont démarré idéalement la partie en menant au score avec une avance de deux buts à la mi-temps. Les deux buts sont marqués par Cheikh Ahmadou Barro (14e, 1-0) et Mattew Igbanaka (44e, 2-0). Malheureusement, Oslo a manqué de caractère en seconde période. L’équipe a finalement cédé à la 80e mn et concédé la réduction du score par Pa Modou (2-1). Trois minutes plus tard, les Académiciens de Déni Birame Ndao ont obtenu un penalty transformé par Abdourahmane Mbodj (83e, 2-2) qui a donné le point du nul aux Grenats.

Ce résultat permet à Génération de remonter provisoirement à la 9e place (14 pts).

Le choc US Ouakam-AS Pikine

En ouverture de la 12e journée, le samedi, Ajel de Rufisque (6e, 16 pts) a reçu et battu Dakar Sacré-Cœur (5e, 16 pts), sur le score de deux buts à un. Le lendemain, le Casa Sports (12e, 11 pts) a été tenu en échec (0-0) par Teungueth FC (7e, 14 pts) au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Au stade Ely Manel Fall de Diourbel, la Sonacos (8e, 14 pts) a partagé le point du nul (1-1) avec Jamono Fatick (16e, 8 pts).

La 12e journée se poursuit ce mardi avec deux affiches, dont le choc entre l’US Ouakam (11e, 13 pts) et l’AS Pikine (13e, 11 pts) au stade municipal de Ngor. Après cinq matchs sans victoire (deux défaites, trois nuls), les Ouakamois ont renoué avec le succès en s’imposant sur la pelouse de Jamono Fatick (0-1), la dernière journée. C’est donc une occasion d’enchainer une deuxième victoire pour Uso et de s’éloigner de la zone rouge. Alors que les Pikinois cherchent à mettre fin à deux matchs sans succès (un nul et une défaite).

L’autre match va opposer WallyDaan (2e, 20 pts) à l’ASC HLM (14e, 11 pts). Le club de Thiès vise les trois points pour se rapprocher davantage du leader. En cas de victoire, le promu réduira son retard de six à trois points de l’US Gorée. La dernière affiche de la 12e journée devant mettre aux prises Guédiawaye FC (10e, 13 pts) au Jaraaf de Dakar (4e, 16 pts) est reporté en raison de l’engagement du Jaraaf en Coupe Caf.

Résultats Ajel - Dakar Sacré-Cœur 2-1 Casa Sports - Teungueth FC 0-0 Sonacos - Jamono Fatick 1-1 Linguère - US Gorée 0-0 Oslo FA - Génération Foot 2-2 Mardi Stade municipal de Ngor 16h30 US Ouakam - AS Pikine Stade Lat Dior 17h30 WallyDaan - ASC HLM Guédiawaye FC - Jaraaf Reporté

LOUIS GEORGES DIATTA