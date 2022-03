La manche aller de la Ligue 1 va prendre fin, ce week-end avec la 13e journée. L’actuel leader, Guédiawaye FC vise une victoire contre le Casa Sport de Ziguinchor pour garder la tête du classement.

Leader de la Ligue 1 à l’issue de la 12e journée, Guédiawaye FC (22 pts) espère être champion à mi-parcours. Pour la der de la de la phase aller (13e journée), le GFC accueille le Casa Sport (5e, 20 pts) de Ziguinchor, ce dimanche au stade Amadou Barry (16h30). Les hommes du coach Souleymane Diallo devront avoir plus d’autorité dans leur antre où ils n’ont pas toujours la maitrise des débats. En cinq rencontres à domicile, ils ont obtenu deux victoires, autant de défaites et un nul. Mais l’enjeu de ce match devrait constituer une motivation supplémentaire pour eux. En plus, l’adversaire du jour traverse des moments difficiles. Le Casa Sport n’a pas gagné, depuis plus d’un mois, concédant quatre matches nuls en autant de sorties.

Pire, l’attaque du Casa a des difficultés devant le but, avec seulement une réalisation en quatre rencontres. Cependant, les joueurs du coach Ansou Diadhiou sont conscients qu’en cas de défaite à Guédiawaye, ils risquent de perdre beaucoup de places dans le classement. Ce sera donc l’occasion pour eux de renouer avec le succès et coller au peloton de tête. Le cas échéant, comptant seulement deux points de retard sur GFC, les Ziguinchorois pourraient revenir en tête, si les équipes du podium ne gagnent pas.

AS Pikine, GF et Jaraaf en embuscade

Guédiawaye FC a intérêt à s’imposer au risque de perdre son fauteuil fortement convoité. Comptant le même nombre de points, l’AS Pikine (2e, 20 pts, +8) et Génération Foot (3e, 20 pts, +6) espèrent un faux pas de GFC pour prendre la première place. Pour cela, les Pikinois visent une victoire au stade Ngalandou Diouf où ils affrontent Teungueth FC (7e, 15 pts). Auteurs d’une série de trois victoires successives, le coach Massamba Cissé et ses hommes comptent profiter de cette bonne dynamique pour prendre les trois points sur la pelouse du champion du Sénégal en titre en difficulté. La formation coachée par Youssoupha Dabo est dans le dur, depuis décembre 2021 (deux défaites et quatre nuls en six rencontres). Pour sa part, l’Académie de Déni Birame Ndao va se rendre à Mbour pour jouer contre Mbour Petite Côte (10e, 13 pts).

GFC et GF ne sont pas les seules équipes intéressées par le titre honorifique de champion à mi-parcours. Le Jaraaf de Dakar (4e), qui compte également 20 points (+5), peut également se retrouver à la première place en cas de succès et si ses devanciers ne gagnent pas. Le club de la Médina va se déplacer au stade Maniang Soumaré, lundi prochain, pour en découdre avec le Cneps Excellence de Thiès (13e, 11 pts).

Diambars de Saly (11e, 12 pts) et US Gorée (6e, 16 pts) qui se sont relancés la journée précédente, en renouant avec la victoire vont se croiser, ce dimanche (16h30), au stade municipal de Mbao. Au même moment, la lanterne rouge, Ndiambour de Louga (14e, 9 pts), accueille l’AS Douanes (12e, 12 pts).

Programme Samedi Stade Fodé Wade 16h30 Mbour Petite Côte - Génération Foot Stade Ngalandou Diouf 16h30 Teungueth FC - AS Pikine Stade Ibrahima Boye 16h30 Dakar Sacré-Cœur - Linguère Dimanche Stade Alboury Ndiaye 16h30 Ndiambour - AS Douanes Stade Amadou Barry 16h30 Guédiawaye FC - Casa Sport Stade municipal de Mbao 16h30 US Gorée - Diambars Lundi Stade Maniang Soumaré 16h30 Cneps - Jaraaf Ligue 2 - 13e journée Vendredi Stade Fodé Wade Demba Diop - Renaissance Thiès FC - Jamono Fatick Samedi Stade Ely Manel Fall 16h30 Sonacos - Amitié FC Stade Amadou Barry 16h30 US Ouakam - Keur Madior Stade Fodé Wade 16h30 Stade de Mbour - Duc Stade Ibrahima Boye 16h30 Niary Tally - Wallidaan Dimanche Stade Alassane Djigo 16h30 Port - Oslo

LOUIS GEORGES DIATTA