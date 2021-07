Teungueth FC est plus que jamais proche du sacre. Les Rufisquois, qui comptent sept points d’avance sur leur dauphin, AS Pikine, et huit sur Diambars, pourraient devenir champions du Sénégal, à trois journées de la fin du championnat, en cas de victoire face l’US Gorée, en match de la 23e journée de Ligue 1, et de défaites de ses deux poursuivants.

Le championnat d’élite sénégalais se rapproche de plus en plus de la fin. La 23e journée va se tenir, ce week-end. Le leader, Teungueth FC (47 pts), effectue un déplacement décisif sur la pelouse de l’US Gorée (13e, 18 pts), ce samedi. Le club de Rufisque a une opportunité à saisir dans ce match dont le résultat pourrait être décisif dans la course au titre. En cas de victoire, les hommes de Youssoupha Dabo vont consolider leur écart de 7 points par rapport à leur poursuivant direct. Mieux, les Rufisquois compteront, provisoirement, dix points d’avancent sur AS Pikine (2e, 40 pts) et onze sur Diambars (3e, 39 pts). Si ces deux équipes sont battues lors de leurs sorties le lendemain, dimanche, Teungueth FC deviendrait champion avant l’heure, à trois journées de la fin du championnat. Mais les Goréens, menacés de relégation, ne rendront pas la tâche facile à TFC. Les Insulaires, gonflés à bloc après leur victoire nette et sans bavure sur l’AS Douanes (1-4), tenteront de prendre les trois points pour se maintenir en vie.

Pour sa part, AS Pikine, qui n’a pas pu profiter de son match retard en milieu de semaine, va essayer de maintenir une petite lueur d’espoir, pour rester dans la course pour le titre. Les Pikinois, battus par le Cneps Excellence de Thiès (2-0, match comptant pour la 20e journée), accueille le Jaraaf de Dakar (5e, 35 pts), ce dimanche, au stade Alassane Djigo. Ce sera une rencontre âprement disputée entre les deux équipes. Car le Jaraaf, auteur d’une belle victoire (2-1), contre Diambars, mercredi dernier, essayera de poursuivre sa dynamique victorieuse (trois succès d’affilée dont 2 en championnat et 1 en Coupe du Sénégal contre TFC) pour espérer une place sur le podium.

GF - Diambars, le choc des Académiciens

Défait par le Jaraaf de Dakar, mercredi dernier, Diambars (3e, 39 pts) devra aller chercher les trois points sur la pelouse de Génération Foot (4e, 38 pts), ce dimanche, pour rester sur le podium. Ce choc des Académiciens a pour enjeu le contrôle de la 3e place du classement. Battus lors de la précédente journée par le club de la Médina (1-0), les Grenats ont la possibilité de se relancer sur leur terrain. En cas de succès, le club de Déni Birame Ndao éjectera Diambars de la 3e place et pourrait même chiper le dauphinat à l’AS Pikine, si celle-ci ne gagne pas face au Jaraaf. Durant la phase aller (10e journée), les deux formations s’étaient neutralisées sur le score vierge, au stade Fodé Wade.

En ouverture de la 23e journée, ce samedi, Dakar Sacré-Cœur (9e, 24 pts) reçoit le Ndiambour de Louga (11e, 23 pts), au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Le lendemain à Ziguinchor, le Casa Sport (6e, 31 pts) va en découdre avec Mbour Petite Côte (12e, 22 pts). Niary Tally (14e, 17 pts), qui n’a plus gagné, depuis trois matches (deux nuls et une défaite), tentera de conserver ses chances de maintien, en décrochant une victoire sur le terrain du Cenps Excellence (10e, 23 pts). Alors que le Stade de Mbour (8e, 25 pts) accueille l’AS Douanes (7e, 25 pts).

Programme Samedi Stade Amadou Barry 17h Dakar Sacré-Cœur - Ndiambour Stade municipal Mbao 17h US Gorée - Teungueth FC Dimanche Stade Aline Sitoé Diatta 17h Casa Sport - Mbour Petite Côte Stade Maniang Soumaré 17h Cneps Excellence - Niary Tally Stade Alassane Djigo 17h AS Pikine - Jaraaf Stade Massène Sène 17h Stade de Mbour - AS Douanes Stade Djibril Diagne 17h Génération Foot - Diambars Ligue 2 - 23e journée Samedi Stade Massène Sène 17h EJ Fatick - Duc Stade Fodé Wade 17h Demba Diop FC - Renaissance Stade Amadou Barry 17h US Ouakam - Port Stade Maniang Soumaré 17h Amitié FC - Thiès FC Dimanche Stade Ibrahima Boye 17h Guédiawaye FC - Sonacos Stade Mawade Wade 17h Linguère - Jamono Fatick Lundi Stade Maniang Soumaré 17h Africa P. Foot - Keur Madior

LOUIS GEORGES DIATTA