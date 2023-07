En déplacement à Saly pour affronter Diambars, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, Génération Foot pourrait devenir officiellement champion du Sénégal en cas de victoire, ce samedi.

La Ligue 1 va reprendre du service avec la 24e journée. L’affiche phare du week-end est le choc au sommet entre, Génération Foot (1e, 47 pts) et Diambars (2e, 42 pts), ce samedi au stade Fodé Wade. Cette rencontre entre l’actuel leader et son dauphin pourrait mettre fin au suspense sur l’identité du successeur du Casa Sports. Avec cinq longueurs d’avance sur les Académiciens de Saly, les Grenats pourront être officiellement champions du Sénégal en cas de victoire, à deux journées de la fin du championnat. Pour ce faire, les protégés de Balla Djiba devront faire mieux que lors de la manche aller où l’académie de Saly les avait surpris (1-2) sur leur pelouse. Mais les Académiciens de Déni Birame Ndao ont surmonté cette mauvaise passe. Car depuis ce revers, Génération Foot est restée invaincue en championnat. Mieux, GF a établi un record de neuf victoires d’affilée. Coach Djiba et ses joueurs tenteront de surfer sur cette bonne vague pour truster leur 3e titre (après 2017 et 2019).

Mais Diambars ne va certainement pas se laisser faire. Surtout que les poulains de Bruno Rohart ont une opportunité, sur leur pelouse, de réduire l’écart avec Génération Foot. En cas de succès, les Académiciens de Saly reviendront à seulement deux unités de l’actuel leader. Ce qui permettrait à Diambars de croire encore au sacre et rendrait la course au titre plus haletante. Ce match sera donc âprement disputé.

Le choc TFC - Jaraaf

Le Casa Sports (3e, 36 pts), qui a presque perdu la défense de son titre, va essayer de se donner une dernière lueur d’espoir lors de la réception du Stade de Mbour (12e, 24 pts), ce dimanche au stade Aline Sitoé Diatta. Les Ziguinchorois auront une oreille attentive sur la rencontre Diambars - Génération. Les hommes de Ansou Diédhiou vont souhaiter un nul entre les deux formations pour qu’ils puissent se rapprocher d’elles en cas de victoire face aux Mbourois. Mais ces derniers n’ont surtout pas intérêt à perdre ce match. Avec seulement trois points d’avance sur le premier relégable, les Stadistes ont besoin de victoire pour s’éloigner de la zone de relégation.

L’autre choc de la 24e journée va opposer Teungueth FC (6e, 32 pts) au Jaraaf de Dakar (5e, 35 pts). Malgré que ces deux équipes soient larguées dans la course pour le titre, ce match ne manque pas d’enjeu, surtout pour le club de la Médina qui vise le podium. Les Vert et blanc qui ont obtenu une belle victoire face au Casa (2-0), le week-end dernier, vont tout faire pour enchainer un nouveau succès et mettre la pression sur le club de Ziguinchor, qui occupe la dernière marche du podium. Mais les Rufisquois ne vont pas leur faciliter la tâche. Car TFC veut terminer en beauté la saison en remportant ses deux dernières sorties à domicile.

Linguère - AS Douanes, la bataille de la survie

Au stade Alassane Djigo, ce dimanche, l’AS Pikine (10e, 28 pts) va accueillir la Sonacos de Diourbel (7e, 29 pts). Le même jour, l’US Gorée (8e, 28 pts) va recevoir Guédiawaye FC (4e, 35 pts), au stade Iba Mar Diop de la Médina.

En bas du tableau, la course pour le maintien fait rage. Si les carottes sont déjà cuites pour le Cneps Excellence (14e, 12 pts), qui va se rendre sur la pelouse de Dakar Sacré-Cœur (9e, 28 pts), lundi prochain, la Linguère de Saint-Louis (13e, 21 pts) garde encore des chances de survie. Les Saint-Louisiens vont mettre toute leur énergie dans les derniers matches. Cela commence ce dimanche lors de la réception de l’AS Douanes (11e, 25 pts). Mais les Gabelous également sont concernés par la lutte pour la survie. D’ailleurs, les Douaniers pourront assurer le maintien en cas de victoire.

Programme Ligue 1 - 24e journée Samedi 17h Diambars - Génération Foot Stade Ngalandou Diouf 17h Teungueth FC - Jaraaf Dimanche Stade Aline Sitoé Diatta 17h Casa Sports - Stade de Mbour Stade Mawade Wade 17h Linguère - AS Douanes Stade Alassane Djigo 17h AS Pikine - Sonacos Stade Iba Mar Diop 17h US Gorée - Guédiawaye FC Lundi Stade Ibrahima Boye 17h Dakar Sacré-Cœur - Cneps Excellence Ligue 2 - 26e journée Samedi Stade Mawade Wade 17h Ndiambour - Oslo Stade Maniang Soumaré 17h Amitié FC - HLM Dimanche Stade municipale Parcelles Assainies 17h Port - Jamono Fatick Stade Ngalandou Diouf 17h AJEL - Thiès FC Stade Caroline Faye 17h Keur Madior - Demba Diop Stade Ibrahima Boye 17h US Ouakam - Wally Daan Stade Maniang Soumaré 17h Mbour Petite Côte - Duc

LOUIS GEORGES DIATTA