La tête du classement de Ligue 1 a été secouée avec les premières défaites du leader Teungueth FC, battu par l’US Gorée (1-0), et son dauphin, Casa Sports, corrigé par Diambars (3-1) à l’issue de la 4e journée.

La 4e journée de Ligue 1 a été marquée par la chute des équipes du haut du classement, ce week-end. Le leader, Teungueth FC, a encore chuté sur la pelouse de l’US Gorée (13e, 4 pts), ce dimanche. Les Insulaires ont freiné les Rufisquois dans leur série victorieuse. Les hommes de Mbaye Badji ont été défaits sur le score d’un but à zéro. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Samba Seck à la 53e mn de jeu. Cette première victoire de la saison permet aux Goréens de compter le même nombre de points que le premier non relégable. Malgré sa première défaite, Teungueth FC garde la première place du classement, avec 9 pts.

Le club rufisquois n’a pas su profiter de la défaite du Casa Sports, la veille, pour prendre le large. Le champion du Sénégal en titre a chuté lourdement sur la pelouse de Diambars (3-1). Cette première défaite du Casa ne l’a pas empêché de rester le dauphin de TFC, avec 7 pts. Mais les Ziguinchorois sont rattrapés au compteur par le Jaraaf et l’AS Pikine. Diambars de Saly, qui compte deux victoires, est passé de la 10e à la 5e place, avec 6 pts. Les Pikinois ont fait match nul (1-1) sur le terrain de Dakar Sacré-Cœur (9e, 5 pts) et sont rétrogradés de la 3e à la 4e place (7 pts).

Le Jaraaf bat GF à Déni, une première

Le Jaraaf de Dakar (3e, 7 pts) est monté sur le podium grâce à sa 2e victoire (0-1) successive, face à Génération Foot (11e, 4 pts). Le club de la Médina a mis fin à une longue série d’insuccès au stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndao (deux nuls, quatre défaites) contre GF. C’est le coach Youssoupha Dabo qui a réussi cette prouesse, pour sa première année sur le banc des ‘’Vert et Blanc’’. Le technicien a également enregistré sa première victoire en tant qu’entraineur sur ce terrain. Ce qu’il n’avait pas pu réaliser sur le banc de Guédiawaye FC (2016-2017), du Stade de Mbour (2017-2018 et 2018-2019) et de Teungueth FC (2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022).

La Linguère de Saint-Louis n’a pas pu réitérer son succès de la journée précédente. Larges vainqueurs de Dakar Sacré-Cœur (5-0), les Saint-Louisiens ont été surpris par Guédiawaye FC sur le score d’un à zéro. C’est le premier succès des Dakarois et leur premier but, cette saison. GFC est passé de la 12e à la 8e place, avec 5 pts.

La Sonacos enchaine les nuls

La Sonacos de Diourbel n’y arrive toujours pas. Le promu a enregistré un quatrième nul vierge en déplacement sur le terrain de l’AS Douanes (7e, 5 pts). Les Huiliers n’arrivent toujours pas à trouver le chemin des filets. Ils sont désormais premiers non relégables (12e, 4 pts), à égalité de points avec le premier relégable.

Par contre, le Cneps a enregistré son premier point et son premier but lors de son nul (1-1) contre le Stade de Mbour (6, 6 pts), ce dimanche. Le premier but des Thiessois a été inscrit par Mamadou Diouf, dès la 7e mn. Les Mbourois ont égalisé en seconde période par Nanky Sagna (67e).

Résultats As Douanes - Sonacos 0-0 Diambars - Casa Sports 3-1 Génération Foot - Jaraaf 0-1 Cneps Excellence - Stade de Mbour 1-1 Dakar Sacré-Cœur - AS Pikine 1-1 Linguère - Guédiawaye FC 0-1 US Gorée - Teungueth FC 1-0 Ligue 2 – 4e journée Thiès FC - Jamono Fatick 0-0 Keur Madior - Amitié FC 0-0 US Ouakam - Ajel 0-1 Ndiambour - Wally Daan 0-0 Demba Diop - Port 0-0 HLM - Duc 3-1 Lundi Stade Ibrahima Boye 16h30 Oslo - Mbour Petite Côte

LOUIS GEORGES DIATTA