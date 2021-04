La 8e journée de la Ligue 1 sera complétée ce samedi avec les matches retard devant opposer Teungueth FC, qui lorgne la première place, à Dakar Sacré-Cœur, et le Jaraaf de Dakar au Stade de Mbour.

L’heure est au rattrapage pour les clubs sénégalais engagés en compétitions africaines des clubs. Pendant que les autres équipes du championnat de Ligue 1 observent une trêve à mi-parcours, Teungueth FC (2e, 21 pts) et le Jaraaf de Dakar vont jouer leur match retard de la 8e journée, ce samedi.

Eliminé en Coupe de la Confédération africaine de football (Caf), le club de Rufisque pourra désormais se concentrer pleinement sur le championnat. A un point de l’actuel leader, l’AS Douanes (22 pts), les Rufisquois ont une occasion de reprendre le fauteuil de leader des mains des Gabelous. Pour cela, les hommes du coach Youssoupha Dabo devront s’imposer lors de la réception de Dakar Sacré-Cœur (8e, 16 pts) au stade Ngalandou Diouf. Après avoir été tenus en échec la journée précédente par Génération Foot (0-0), les Bleu et Blanc devront pouvoir compter sur leur public, qui a repris le chemin des stades, pour les pousser à la victoire.

Cette rencontre est décisive pour eux, dans la mesure où il leur permettra de se propulser devant, en attendant leur prochain match retard contre l’AS Douanes (7e journée) qui sera déterminant pour la première place. Les Académiciens de la Sicap ne manquent pas d’ambition, non plus. Vainqueur (2-0) face à Mbour Petite Côte, DSC pourra se rapprocher du haut du tableau, en cas de succès face à TFC. De plus, les Dakarois ont retrouvé une bonne dynamique (deux victoires et un nul) depuis trois matches.

Le Jaraaf à la relance face au Stade de Mbour

Contrairement à Teungueth FC, le Jaraaf est bien parti dans son aventure africaine. Le club de la Médina est en pole position dans la course à la qualification en quarts de finale de la Coupe Caf, dans la poule C avec 7 pts, grâce à ses victoires en aller et retour (2-0 et 0-1) contre le FC Salitas du Burkina Faso (4e, 3 pts). Il devance les Tunisiens du Club sfaxien (2e, 6 pts) et de l’Etoile sportive du Sahel (3e, 5 pts). C’est fort de ce parcours remarquable que les Vert et Blanc de la Médina accueillent le Stade de Mbour (10e, 16 pts), au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Les hommes du coach Cheikh Guèye visent une victoire pour se rapprocher du peloton de tête. Alors que les Mbourois cherchent à renouer avec le succès pour s’éloigner le plus possible de la zone de relégation.

Programme Samedi Stade Ngalandou Diouf 17h Teungueth FC - Dakar Sacré-Cœur Stade Amadou Barry 17h Jaraaf - Stade de Mbour

LOUIS GEORGES DIATTA