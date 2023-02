La tête du classement de Ligue 1 connait un nouvel occupant à l’issue de la 13e et dernière journée de la phase aller. Il s’agit du Casa Sports qui est champion du Sénégal en titre.

La Ligue 1 a tenu, ce week-end, sa 13e et dernière journée de la phase aller. Éjecté du fauteuil de leader depuis la 9e journée, c’est finalement le Casa Sports (25 pts) qui a fini à la première place du classement, au grand dam de Diambars de Saly. En déplacement, samedi dernier, au stade Ibrahima Boye pour affronter l’AS Douanes, le club de Ziguinchor a obtenu le point du nul (1-1), qui va s’avérer précieux. Profitant de la chute des Académiciens de Saly, le lendemain, les Ziguinchorois se sont retrouvés à la tête du championnat et sont devenus champions à mi-parcours.

A ce stade de la compétition, la saison dernière, c’est Génération Foot (23 pts) qui occupait le fauteuil de leader. Le Casa était son dauphin, avec le même nombre de points. Le champion du Sénégal en titre est à deux unités d’avance par rapport à l’année dernière. En termes d’efficacité offensive, les hommes d’Ansou Diadhiou ont haussé leur niveau. Ils ont inscrit 17 buts cette saison (soit 1,3 but par match) contre 12 l’an passé (0,9 but en moyenne). Par contre, au plan défensif, le Casa n’est pas aussi solide pendant cet exercice en cours, en concédant 12 buts. C’est le double des buts encaissés en 2021-2022 (6 buts).

Guédiawaye FC joue les trouble-fêtes

Le grand perdant de cette dernière journée, c’est Diambars de Saly qui était pourtant bien parti pour conserver la première place qu’il occupait depuis la 11e journée. Mais les Académiciens de la Petite Côte, qui n’ont pas su profiter du nul du Casa la veille, ont été stoppés dans leur belle course par Guédiawaye FC (2-0), qui a mis fin à une série de trois défaites successives. Le club de la banlieue a renoué avec le succès après deux matchs sans victoire (un nul et une défaite). En plus d’avoir hisser le Casa en tête, les hommes de Souleymane Diallo ont pris la 2e place (24 pts) et rétrogradé Diambars à la 3e place, avec le même nombre de points.

Guédiawaye est revenu en force après un début de championnat poussif. Les Crabes ont enchainé les trois premières journées sans inscrire le moindre but avant de débloquer leur compteur contre la Linguère (0-1) et infliger une lourde correction à l’AS Douanes (3-1). A ce jour, c’est la 2e meilleure attaque de Ligue 1, avec 18 buts, derrière Diambars (21 buts).

GFC s’inscrit donc comme un sérieux client pour le titre.

Cneps et AS Douanes en difficulté, Jaraaf à la traine

Le Cneps Excellence (14e, 4 pts) et l’AS Douanes (13e, 12 pts) accusent toujours un retard à l’allumage. Les deux clubs logent dans la zone de relégation. L’équipe de Thiès n’est toujours pas parvenue à décrocher sa première victoire. En 12 rencontres, les Thiessois ont enregistré huit défaites et quatre nuls. Ils ont encaissé 20 buts pour seulement 5 inscrits. Son match contre l’AS Pikine étant reporté pour cause d’insécurité, le Cneps a une dernière cartouche pour terminer en beauté la phase aller.

Pour sa part, l’AS Douanes a obtenu deux victoires dont la dernière remonte à la 9e journée (2-1 contre Diambars). Depuis, les Gabelous courent derrière un troisième succès (trois nuls et une défaite).

Vice-champion du Sénégal, le Jaraaf de Dakar est encore à la traine. Le club de la Médina a bouclé la phase aller par une défaite sur la pelouse du Stade de Mbour (1-0). Les Vert-Blanc occupent la 6e place, avec 18 pts, à 7 longueurs de l’actuel leader. Idem pour Génération Foot (11e, 13 pts), qui était sur le podium la saison passée. Les Académiciens ont deux matchs de rattrapage à jouer (contre Dakar Sacré-Cœur et Linguère) pour essayer de réduire leur retard par rapport au peloton de tête.

LOUIS GEORGES DIATTA