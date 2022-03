Génération Foot et le Casa Sport se retrouvent en tête du classement de Ligue 1, à l’issue de la phase aller. Les Académiciens de Déni Birame Ndao se sont illustrés par leur force offensive (16 réalisations), alors que le club de Ziguinchor doit sa position à sa solidité défensive. Le Casa est la seule équipe encore invaincue en championnat.

La manche aller du championnat de Ligue 1 est arrivée à terme, avec la 13e journée achevée ce lundi, avec la victoire du Cneps Excellence (1-0) face au Jaraaf de Dakar. Génération Foot s’adjuge ainsi du titre de champion à mi-parcours, avec 23 pts. Les Grenats occupent la tête du classement devant le Casa Sport qui compte le même nombre de points (2e, 23 pts, +6) grâce à une meilleure différence de buts (+9). Guédiawaye FC, qui a fini à la dernière marche du podium avec 22 pts.

En bas du tableau, on retrouve Mbour Petite Côte (13e, 13 pts) et le Ndiambour de Louga (14e, 9 pts) dans la zone de relégation.

Le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a tiré un bilan positif de la première partie de la saison. Selon Djibril Wade, malgré les appréhensions en début de championnat, les compétitions se sont bien déroulées. Le public a bien répondu avec un taux de remplissage des stades de 80 %. Il a également noté le niveau ‘’très proche’’ des différentes équipes.

En effet, aucune équipe n’a réussi à se détacher. En haut du tableau, le leader Génération Foot et son dauphin, le Casa Sport, sont suivis de près par GFC (2e, 22 pts) et l’AS Pikine (4e, 21 pts). En milieu de tableau, les équipes de Teungueth FC, de la Linguère et de l’US Gorée comptent chacune 16 pts. La première équipe relégable, Mbour Petite Côte, compte le même nombre de points (13) que la première non-relégable, l’AS Douanes.

GF et AS Pikine, la force offensive

A noter que 91 rencontres ont été disputées sur l’ensemble du territoire en 13 journées. Et 145 buts ont été marqués, soit 1,5 réalisation par match. Les attaquants ont été moins décisifs que lors de la dernière saison où 165 buts ont été inscrits en autant de rencontres, soit 20 buts de moins. L’affiche Jaraaf-Guédiawaye FC de la 11e journée, qui s’est soldée par un nul (3-3), a enregistré le plus grand nombre de réalisations, 6 buts.

Dans cet exercice, les attaquants de Génération Foot et de l’AS Pikine ont été plus adroits avec 16 buts marqués pour chaque équipe. Ce sont les meilleures attaques de la phase aller du championnat. Guédiawaye FC et le Jaraaf suivent avec 15 réalisations. C’est le Ndiambour de Louga et le Cneps de Thiès qui ont enregistré le plus petit nombre de buts, respectivement 4 et 5 réalisations. Les deux équipes ont aligné une série de cinq matches sans trouver le chemin des filets (de la 8e à la 12e journée).

TFC, un champion en difficulté

La défense de son titre de champion du Sénégal a mal démarré pour Teungueth FC, qui occupait la tête du classement à cette étape du championnat. Le club de Rufisque s’était déjà installé à la première place la saison dernière à partir de la 11e journée. Si les hommes de Youssoupha Dabo ont réussi leur entrée en matière en s’imposant (2-0) sur la pelouse de l’AS Douanes, ils n’ont pas su, par contre, maintenir cette dynamique pendant longtemps. Ils ont calé lors de leur première sortie à domicile, pour le compte de la 2e journée, face à Diambars (0-0). La suite n’a pas été reluisante pour les -Rufisquois.

Malgré la pause imposée par la Can 2021 entre janvier et février 2022, le TFC ne s’est pas remis de sa méforme. Ils ont enregistré quatre nuls et une défaites, lors de leurs cinq dernières rencontres en championnat. Classé 6e avec 16 pts, Teungueth FC compte 7 longueurs de retard sur l’actuel leader.

Son dauphin n’a pas connu, non plus, une première partie de saison facile. Diambars de Saly, vice-champion du Sénégal, a connu des moments compliqués, au cours de cet exercice. A force d’enchainer les mauvais résultats (quatre défaites et six nuls en dix rencontres), les Académiciens de Saly, qui ont bouclé trois mois sans la moindre victoire, ont été précipités par les contreperformances dans la zone de relégation à l’issue de leur défaite (0-1) face à l’AS Douanes, à la 11e journée. Heureusement, depuis deux journées, les hommes de Bruno Rohart ont renoué avec le succès et ont réussi à s’éloigner de la zone rouge. Diambars est actuel 9e, avec 15 pts.

Seule équipe invaincue, le Casa, solide derrière

Les feux sont au vert pour le Casa Sport (2e, 23 pts) en cette première partie du championnat. Le club de Ziguinchor a fini en haut du classement, à égalité de points avec le leader, Génération Foot. C’est la première fois, depuis plusieurs saisons, que le champion du Sénégal en 2013 n’a pas occupé un rang aussi élevé dans le classement de Ligue 1. Classé 6e (36 pts) la saison écoulée, le Casa doit son parcours à la solidité de sa défense. L’arrière-garde des Ziguinchorois a concédé le plus petit nombre de buts (6 en 13 journées, soit 0,4 but en moyenne). Cette maitrise de sa défense lui a valu d’être la seule équipe toujours invaincue en Ligue 1. Par contre, le jeu offensif du Casa Sport n’est pas des plus efficaces. Avec 12 réalisations (0,9 buts en moyenne), c’est la 6e attaque de Ligue 1.