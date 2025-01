Après son élimination en phase de poules de la Coupe Caf, le Jaraaf semble avoir déjà tourné la page de cette déception. Le club de la Médina s’est donné une belle consolation en s’imposant sur la pelouse du champion du Sénégal en titre, Teungueth FC (3-2), ce dimanche en match en retard de la 10e journée de Ligue 1.

Le Jaraaf s’est remis de son élimination en phase de poules de la Coupe Caf, après sa défaite face à l’USM Alger (2-0), il y a une semaine. Les hommes de Malick Daf ont calmé leur peine en championnat où ils joué leur match retard comptant pour la 10e journée. Le club de la Médina s’est imposé en déplacement au stade Ngalandou Diouf, ce samedi, face à Teungueth FC, sur le score de trois buts à deux. Ce résultat permet aux Verts de la Médina de prendre la 3e place du classement, avec 19 pts.

La victoire a tardé à se dessiner pour le Jaraaf. Les Médinois ont même été cueillis à froid par les Rufisquois qui ont ouvert le score dès la 9e mn par Malick Ndoye (1-0). Le TFC a conservé cet avantage jusqu’à la pause. Cette domination au tableau d’affichage présageait une belle issue pour Ndoye et ses coéquipiers. Mais les Dakarois n’entendaient pas subir un nouveau déboire après Alger. Très vite, la machine s’est mise en branle et le Jaraaf a égalisé cinq minutes après la reprise. C’est Mame Saër Guèye (50e, 1-1) qui a remis les pendules à l’heure. La défense rufisquoise n’a pas tenu face au rouleau compresseur médinois. Trois minutes après l’égalisation, Teungueth a concédé le deuxième but par Serigne Moctar Koita (53e, 1-2). Le Jaraaf a aggravé le score à la 82e mn, grâce à Abdoulaye Oualy (1-3). Buteur lors de la victoire contre l’Asec Mimosas (1-0) en Coupe Caf, Oualy a repris le centre de Mbaye Ndiaye et sécurisé la victoire des Verts. Le TFC a réagi, mais tardivement. Le but de Mamadou Sarr (88e, 2-3) n’a pas suffi à aller chercher l’adversaire.

C’est une nouvelle mauvaise opération pour le club de Rufisque, qui perd de plus en plus de terrain dans la course pour le titre. Teungueth FC est relégué de la 6e à la 9e place (14 pts). Le champion du Sénégal en titre n’a plus gagné le moindre match depuis deux mois (quatre défaites et quatre nuls). Leur dernière victoire remonte au 9 novembre 2024 contre la Linguère de Saint-Louis (2-1). À cause de ses mauvais résultats, les dirigeants du TFC se sont séparés de leur entraineur Sidaty Sarr, le 15 janvier dernier.

Le Jaraaf va jouer un autre match en retard, mercredi prochain, contre le Casa Sports (13e, 11 pts), comptant pour la 11e journée. En cas de victoire, le club de la Médina va passer à la 2e place, avec 22 pts, devant WallyDaan (21 pts).

Le GFC remporte le derby de la banlieue

Le derby de la banlieue dakaroise, entre l’AS Pikine et le Guédiawaye FC s’est tenu ce dimanche au stade Alassane Djigo. Ayant renoué avec la victoire à domicile contre le Jamono Fatick (2-0), la journée précédente, le GFC a enchainé un second succès d’affilée chez le voisin. Les hommes de coach Ansou Diédhiou ont réalisé le service minimum en s’imposant sur la plus petite des marques. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Patrick Basse, à la 9e mn. Ce but matinal a suffi au bonheur de Guédiawaye, qui remonte à la 6e place, avec 16 pts. Les Crabes ont la possibilité d’améliorer davantage leur rang, car disposant d’un match en retard contre le Jaraaf (12e journée).

Par contre, l’AS Pikine se rapproche dangereusement de la zone rouge en devenant premier non relégable (14e, 11 pts), à seulement un point du premier relégable. C’est la troisième défaite d’affilée de Pikine, qui reste sur quatre matchs sans succès (trois défaites et un nul). Pire, l’équipe pikinoise n’a pas inscrit le moindre but depuis quatre matchs successifs

Résultats 10e journée Teungueth FC - Jaraaf 2-3 11e journée AS Pikine - Guédiawaye FC 0-1 Mercredi 29 janvier 11e journée Stade municipal de Yoff Jaraaf - Casa Sports

LOUIS GEORGES DIATTA