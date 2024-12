En clôture de la 8e journée de Ligue 1, le lundi 16 décembre 2024, le Teungueth FC a fait match nul contre Jamono Fatick. Les Rufisquois enchaînent un quatrième match sans victoire.

Champion du Sénégal en titre, Teungueth FC vit une période difficile en championnat depuis plus d’un mois. Le club rufisquois est resté à la tête de la Ligue 1 lors des quatre premières journées, à égalité avec le Jaraaf, avec trois victoires et un match nul. Cependant, sur les quatre dernières journées, les hommes de Sidate Sarr n’ont obtenu que trois points (trois matches nuls et une défaite).

Lundi dernier, les Rufisquois ont été accrochés par les Fatickois de Jamono (0-0). Les partenaires de Layousse Samb stagnent encore après leur première défaite subie lors de la 7e journée face à Oslo (1-2). Des résultats qui sont synonymes d’une mini-crise pour les champions du Sénégal en titre.

Le premier problème de Teungueth FC est la fébrilité de leur défense. La charnière Baye Assane Ciss-Sidy Sow montre quelques largesses face aux attaques adverses. Avec seulement deux buts encaissés lors des quatre premières journées, Teungueth en a pris quatre sur les quatre derniers matches. Face à Jamono Fatick, le score nul et vierge témoigne d’un manque de justesse de l’animation offensive.

Avec une instabilité dans les différents onze proposés par Sidate Sarr, les automatismes ont du mal à se mettre en place. Le technicien dispose difficilement de tous ses joueurs et cela se ressent dans les résultats.

Des départs marquants

Leur position en championnat peut être trompeuse. Deuxième de Ligue 1 avec 13 pts en 8 journées (moins de deux points obtenus par match), Teungueth pourrait se rassurer et ne pas s’alarmer. Cependant, son statut ne lui permet pas de se contenter de ces résultats. Car, malgré cette deuxième place, les Rufisquois sont à quatre points du leader goréen. Ils sont suivis par Wallydaan, qui a le même nombre de points.

Au pied du podium, le vice-champion en titre, l’ASC Jaraaf (12 pts), a deux matches en retard. Avec au moins une victoire ou seulement deux matches nuls, les Médinois peuvent passer devant Teungueth FC. Dans un championnat aussi serré, les poulains de Sidate Sarr risquent d’être rejoints ou dépassés, en cas de nouvelle contre-performance.

Après le titre obtenu la saison dernière, le Teungueth FC a perdu plusieurs éléments importants de ce sacre. En l’occurrence, les attaquants Moctar Koita (Jaraaf) et Youssoupha Sanyang (Vasteras SK), qui ont quitté le club en fin de saison. La grosse perte est surtout celle du coach Cheikh Guèye. Le technicien sénégalais a quitté le club rufisquois à la fin de la saison et a rejoint le club béninois de Loto-Popo. Ces départs restent majeurs.

Même si les recrues, comme le Gambien Abdoulie Kah, se sont vite intégrées au groupe, le début d’une nouvelle ère prend toujours du temps à se définir.

Un groupe décimé

Au-delà de ces départs, le TFC souffre aussi de l’indisponibilité par moments de certains de ses joueurs qui rejoignent l’équipe nationale locale. Depuis le début du mois d’octobre, la sélection locale, dirigée par Souleymane Diallo, se regroupe pour préparer les éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (Chan-2025). Les Lions locaux affrontent le Liberia les 22 et 29 décembre dans le cadre de ces éliminatoires. Ces différentes absences chamboulent la stabilité du groupe et les performances de Teungueth FC. Après un match nul dans le derby rufisquois contre l’Ajel (0-0) le 23 novembre dernier, le président du club champion du Sénégal a relevé que le va-et-vient de ses joueurs entre la sélection locale et le club a été handicapant.

‘’Beau match nul. Le Chan nous coûte beaucoup. Sept sélectionnés font deux séances du lundi au jeudi. Ils arrivent lourds pour une heure de mise en place le vendredi. Ils reviennent chargés et lourds’’, se plaint Babacar Ndiaye dans un post sur le réseau social X.

D’ailleurs, dans la liste des joueurs convoqués pour la rencontre aller du 22 décembre (même jour que le match TFC-AS Pikine), publiée hier mercredi par le sélectionneur local, trois joueurs majeurs du club rufisquois y figurent : le gardien de but Marc Phillips, Antoine Diouf, le défenseur central Baye Assane Ciss et le latéral Joseph Layousse Samb. Tous trois sont des titulaires dans le dispositif de jeu établi par le coach Sidate. Teungueth va devoir jouer sans eux face aux Pikinois.

Mamadou KANE