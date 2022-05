A quatre journées de la fin du championnat, la course en haut du classement pour la succession de Teungueth FC au titre de champion du Sénégal est rude. L’actuel leader, le Casa Sport, son dauphin, Génération Foot, et le Jaraaf sont en pole position.

Teungueth FC (9e, 28 pts) a officiellement perdu la défense de son titre de champion du Sénégal. Ayant concédé le nul (0-0) face au Jaraaf de Dakar, samedi dernier, les Rufisquois ont épuisé leur dernier espoir de pouvoir revenir dans la course. Les hommes de Youssoupha Dabo comptent désormais 14 points de retard, à quatre journées de la fin du championnat (12 points en jeu), sur l’actuel leader, le Casa Sport (42 pts). Grâce à sa victoire (2-1) contre Diambars de Saly, le club de Ziguinchor a consolidé son leadership. Il compte désormais cinq longueurs d’avance sur son nouveau dauphin, Génération Foot (2e, 37 pts, +15), qui a rétrogradé le Jaraaf de Dakar à la 3e place (37 pts, +8) grâce à une meilleure différence de buts. La course pour le titre se précise davantage, avec le trio Casa Sport, Génération Foot et Jaraaf en pole position.

Le Casa a pris de l’avance

Le Casa Sport mène les débats depuis la 19e journée, grâce à sa victoire (0-1) sur la pelouse du Cneps Excellence de Thiès. Depuis lors, les Ziguinchorois n’ont pas quitté la première place du classement. Mieux, les hommes d’Ansou Diadhiou se sont donné un bol d’air, en creusant l’écart avec la concurrence. Avec une avance de cinq points, le club ziguinchorois est favori pour la succession de Teungueth FC. Le Casa a su rester debout, quand ses adversaires battaient de l’aile, notamment dans la seconde partie du championnat. Cette solidité, il le doit à sa ligne défensive. Avec 13 buts encaissés, c’est la deuxième meilleure défense de Ligue 1, derrière la Linguère (12 buts). D’ailleurs, le leader actuel n’a concédé que deux défaites en 22 rencontres.

Pour les quatre prochaines journées, le Casa Sport pourra compter sur l’efficacité de son jeu offensif. C’est la 2e attaque du championnat (25 buts marqués), derrière celle de Génération Foot (31 réalisations). Ses attaquants ont marqué 7 buts lors des quatre dernières journées, soit 1,7 but par match.

Mais le club de la capitale méridionale devra relever le défi de la constance. Il devra être à mesure de maintenir cette dynamique victorieuse pour garder la distance avec la concurrence. Sur les 12 points en jeu, le Casa doit en prendre au minimum huit (deux victoires et autant de nuls) pour être sacré champion. Ansou Diadhiou et ses joueurs ont deux matches à l’extérieur, sur les quatre. Si le Casa montre de la solidité à domicile, il devra mieux gérer ses voyages. D’ailleurs, ses deux défaites sont survenues chez l’adversaire (1-0 contre le Jaraaf et face à l’AS Douanes, 2-1). Pour ses deux matches hors de ses bases, le champion 2012 affrontera successivement l’US Gorée, dès le week-end prochain (23e journée) et Teungueth FC (25e journée). Ce sont deux équipes face auxquelles le Casa n’a pas su trouver la clé du succès.

Jaraaf, la faveur de la constance

Le Jaraaf de Dakar est aussi un sérieux client pour le titre, malgré la perte de la 2e place, à la suite de son nul (0-0) concédé sur sa pelouse face à Teungueth FC. Comptant le même nombre de points que Génération Foot (37 pts) et à cinq longueurs du leader, le club de la Médina peut rebondir dès le week-end prochain. Cheikh Guèye et ses hommes se déplacent sur le terrain du Guédiawaye FC. Les deux équipes ont fait match nul (3-3) à l’aller, au stade Iba Mar Diop de la Médina. Les Vert et Blanc ont fait un grand bond en avant dans la seconde moitié du mois d’avril. Ce qui leur a valu une place sur le podium. Le Jaraaf a fait preuve de constance depuis ses cinq dernières rencontres. Il a enchainé quatre victoires d’affilée avant le nul de la journée précédente. C’est la seule équipe à n’avoir pas perdu le moindre match depuis plus d’un mois. Cela, le club de la Médina le doit à sa solidité défensive. Les Médinois n’ont concédé aucun but durant leurs cinq dernières sorties. Mieux, ils ont été très efficaces à l’extérieur, en remportant leurs deux dernières rencontres chez l’adversaire.

Toutefois, les joueurs de Cheikh Guèye devront se montrer plus mordants en attaque. Lors de leurs deux précédents matches, ils n’ont inscrit qu’un seul but.

GF, une attaque de feu

Génération Foot a dominé le classement de Ligue 1 durant la première partie de la manche retour. Mais les Académiciens de Déni Birame Ndao ont perdu la main à cause d’une mauvaise passe (deux défaites et un nul). Les poulains d’Olivier Perrin ont réussi à revenir à la 2e place par leur force offensive. Profitant du nul du Jaraaf, la veille, GF a repris le dauphinat grâce à sa large victoire (5-0) face au Ndiambour de Louga. Avec 31 buts (+15), Génération Foot détient l’attaque la plus prolifique du championnat.

Mais cette même attaque se caractérise par son inconstance. Capable de cartonner sur un match, elle n’arrive pas à enchainer ses performances, malgré les nombreuses occasions qu’elle se crée. Les Grenats trainent aussi la tare de l’inefficacité à l’extérieur. Sur ses trois dernières rencontres hors de son fief, Génération Foot a concédé deux défaites et un nul. Or, le champion du Sénégal 2019 a deux voyages à effectuer, successivement à Rufisque contre Teungueth FC, dès le week-end prochain, et à la Sicap, pour affronter Dakar Sacré-Cœur.