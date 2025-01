Après une longue pause de plus d’un mois, l’avant-dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA va se jouer ces mardi et mercredi. Plusieurs clubs sont en lice pour décrocher une qualification pour la phase à élimination directe. Parmi ces équipes, certaines ont des internationaux sénégalais en leur sein.

Pour la première édition à 36 équipes, le suspense est encore palpable quant aux clubs qui accéderont directement aux huitièmes de finale et celles qui passeront par les barrages. Leader de cette phase de ligue avec six victoires en autant de rencontres, Liverpool est la seule équipe qui est assurée d’obtenir une qualification directe pour le prochain tour.

Des Bretons plus ambitieux que prévu

Surprise de cette édition, le Stade Brestois court aussi derrière la validation de sa place dans le top 8. Meilleur club français de ce premier tour de la Ligue des champions, le club breton est 7e, avec 13 pts. Pour leur première participation dans la plus prestigieuse des compétitions européennes des clubs, Éric Roy et ses hommes font très forte impression. Ils sont déjà assurés de jouer au moins les barrages.

Demain mercredi à 17 h 45, les deux internationaux sénégalais, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et Abdallah Sima, ainsi que leurs coéquipiers vont se déplacer à Donetsk pour faire un grand pas vers les 8es de finale face au Shakhtar. Les Ukrainiens ne sont pas les adversaires les plus coriaces qu’ils ont affrontés. Ils sont actuellement 27e du classement, avec 4 pts. Mais les hommes de Marino Pusic n’ont pas encore dit leur dernier mot, puisqu’ils ont toujours la chance de se relancer dans la course aux barrages en cas de victoire.

Par contre, le Stade Brestois n’a subi qu’une seule défaite depuis le début de la compétition. Le FC Barcelone, actuel dauphin de Liverpool avec 15 pts, est le seul club à avoir battu Brest lors de la 5e journée (3-0). Avant la trêve, les Bretons avaient battu les Hollandais du PSV Eindhoven sur la plus petite des marques (1-0), au stade du Roudourou de Guingamp. Julien Le Cardinal avait inscrit l’unique but de Brest lors de cette quatrième victoire en six rencontres.

Un bilan plus que satisfaisant pour l’un des clubs avec le plus faible budget de cette édition de la Ligue des champions.

Sima et Niakhaté Ndiaye pour réitérer le coup

Arrivés à l’été 2024, Abdallah Sima et Abdoulaye N. Ndiaye ont grandement participé à ces prouesses. Meilleur buteur du club en LDC avec 3 buts en 5 matches (quatre titularisations), l’attaquant sénégalais prêté par Brighton a inscrit près d’un tiers des buts de son équipe. Remplaçant face au PSV, il avait réussi une bonne entrée et avait pesé sur la défense hollandaise en vingt minutes de jeu. Buteur en Coupe de France le 15 janvier et passeur décisif en entrant en jeu, samedi dernier dans le derby breton contre Rennes (victoire 2-0), Sima peut retrouver une place de titulaire contre le Shakhtar.

L’autre international sénégalais a connu sa première titularisation et ses premières minutes en Ligue des champions contre le PSV. Solide et propre dans ses interventions, le joueur formé à Dakar Sacré-Cœur a livré une prestation remarquable. Depuis lors, il s’est installé dans la charnière centrale de Brest aux côtés de Brendan Chardonnet. Arrivé en prêt de l’Estac Troyes, Abdoulaye Ndiaye a pris du temps avant de se faire une place dans le onze de départ d’Éric Roy. Sans surprise, le jeune défenseur de 22 ans est attendu pour démarrer contre le Shakhtar Donetsk et poursuivre sa bonne lancée.

Camara et Monaco pour se relancer

Seizième de la phase de ligue avec 10 pts, à trois longueurs du top 8, l’AS Monaco est encore en lice pour une qualification directe en huitièmes de finale. Le club du Rocher va accueillir le 5e, Aston Villa, ce mardi à 17 h 45 au stade Louis II. Même si la dynamique du moment n’est pas la meilleure pour les Monégasques, ils ont l’obligation de renouer avec la victoire contre les Villans d’Unai Emery. Depuis le début d’année, l’ASM est toujours sans victoire (3 défaites et 1 match nul). Décrochés en Ligue 1, Lamine Camara et ses coéquipiers sont éliminés de la Coupe de France par le Stade de Reims aux tirs au but.

Parmi les rares satisfactions de l’AS Monaco durant cette période de crise, le jeune milieu de terrain sénégalais est attendu pour diriger l’entrejeu d’Addi Hutter. Auteur de deux passes décisives sur les trois derniers matches de Monaco (toutes sur corners), Lamine Camara est une menace continue pour les adversaires sur les coups de pied arrêtés. Cette qualité remarquable du joueur formé à Génération Foot peut être l’une des clés de ce match. Déjà impliqué sur six buts en Ligue 1, Lamine attend toujours sa première contribution en Ligue des champions. Son compatriote Krépin Diatta, de retour de blessure après près de deux mois d’absence, pourrait disputer son troisième match dans la compétition.

Chérif Ndiaye à l’attaque contre le PSV

Classée hors du top 24 qualificatif, l’Étoile Rouge de Belgrade (31e) devra espérer un miracle pour l’intégrer. Avec cinq défaites lors des six rencontres de championnat (3 pts), Chérif Ndiaye et ses coéquipiers vont accueillir ce soir (20 h) le PSV Eindhoven. Actuellement en pause en championnat, les Serbes redémarrent la Ligue des champions avec seulement cinq matches amicaux depuis le début d’année. Si son club manque au rendez-vous, l’attaquant sénégalais, meilleur buteur du championnat serbe, a réussi à inscrire son but et à délivrer une passe décisive en cinq titularisations.

Face au PSV, il va tenter de soigner ses statistiques et permettre au vainqueur de l’édition 1991 de décrocher sa deuxième victoire dans la compétition.

