La Ligue des champions de l’UEFA a entamé la manche retour de la phase de groupes, hier. C’est le moment pour certains joueurs sénégalais et leurs clubs respectifs de confirmer leur bon parcours en C1, après trois matches. C’est le cas de Liverpool de Sadio Mané et le Paris Saint-Germain (PSG) d’Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo.

Les Reds pour se rapprocher des huitièmes

Leader de la poule B (9 pts), Liverpool a remporté toutes ses rencontres de la manche aller. Les Reds ont pris une bonne option pour la qualification au prochain tour. Avec 9 pts au compteur, Sadio Mané et ses coéquipiers pourraient même décrocher le sésame dès cette soirée (20 h) face à l’Atlético Madrid (2e, 4 pts). Pour cela, il faudrait que les hommes de Jurgen Klopp s’imposent à Anfield et qu’il n’y ait pas de vainqueur dans l’autre affiche du groupe entre l’AC Milan et le FC Porto.

Mais les Anglais savent que la victoire n’est pas donnée d’avance face aux Colchoneros. Les rencontres entre les deux équipes sont toujours palpitantes, à l’image de la 3e journée. Le club de la Mersey a décroché difficilement les trois points (3-2) sur la pelouse de l’Atlético. Après avoir mené (2-0) grâce à un but de Naby Keïta (8e) et Mohamed Salah (13e), Liverpool s’est fait rejoindre au score (2-2) avant la pause, sur un doublé de Griezmann (20e et 34e). C’est sur un penalty obtenu à la 78e mn que Salah a donné la victoire à son équipe.

Même à domicile, les Reds ne sont pas à l’abri. La dernière confrontation à Anfield contre l’Atlético Madrid, en huitièmes de finale de la saison 2019-2020, ne s’est pas bien passée pour eux. Ils avaient perdu sur le score de 3 buts 2 après prolongations et ont été éliminés. Klopp sait que ce match sera ‘’intense’’, parce que les champions d’Espagne en titre vont jouer pour la victoire, afin de sécuriser leur 2e place. Le technicien allemand pourra compter sur la forme actuelle de ses attaquants, surtout Mohamed Salah, meilleur buteur de Premier League (10 buts) et Sadio Mané (6 buts) buteur contre Brighton (2-2). Mais Klopp devra se passer des services de Naby Keïta, blessé, auteur de l’ouverture du score à Madrid.

Le PSG attendu de pied ferme à Leipzig

Le Paris Saint-Germain (1er, 7 pts), avec Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo dans le groupe, se déplace en Allemagne pour jouer contre un adversaire qu’il connait bien, pour l’avoir rencontré durant ces trois saisons en Ligue des champions. Les Parisiens ont remporté difficilement la manche aller face à Leipzig, sur le score de trois buts à deux, au Parc des Princes. Ayant ouvert le score grâce à Mbappé, le PSG s’est fait remonter (1-2) par les vice-champions d’Allemagne. Il a fallu un doublé de Lionel Messi pour que le club de la capitale s’adjuge les trois points. Les hommes de Mauricio Pochettino ont besoin de réitérer cette performance, ce soir à 20 h, au Red Bull Arena, pour garder la première place de la poule A.

Le coach du PSG s’attend à une rencontre difficile. ‘’Chaque match est différent. On veut toujours mieux faire. Leipzig est une équipe très physique, qui va nous rendre les choses difficiles’’. Pochettino ne pourra pas aligner certains de ses éléments importants dont Lionel Messi, double buteur à l’aller, qui présente une gêne aux ischios-jambiers gauches et une douleur au genou, suite à une contusion. Marco Verratti aussi ne sera pas de la partie. Le milieu de terrain italien ‘’travaille actuellement en salle et en piscine et continue ses soins pour sa lésion des muscles obliques gauches’’.

Néanmoins, l’Argentin estime que ‘’tous les joueurs de l’effectif sont importants’’.

Pour sa part, Jesse Marsch a déclaré que ses joueurs ‘’sont prêts pour un grand match dans notre propre stade’’. Marsch espère que l’apport du public va motiver davantage ses troupes. ‘’L’énergie que les supporters apporteront au stade peut nous aider grandement. Nous avons eu cette même énergie à l'entraînement et dans notre préparation. Ce qui rend me sens positif’’.

Le Milan de Ballo Touré joue sa survie

Lanterne rouge de la poule B (4e, 0 pt), le Milan AC de Fodé Ballo Touré va mal. Avec trois défaites en autant de sorties, les Italiens ont besoin de victoire aujourd’hui pour conserver des chances de jouer les trois premières places du groupe (les deux premières qualificatives en huitièmes de finale de la C1 et la 3e en seizièmes de la C3). Pour cela, l’arrière gauche des Lions et ses coéquipiers doivent s’imposer lors de la réception du FC Porto, cet après-midi (17 h 45). Les Portugais avaient pris le dessus à l’aller, chez eux, sur le score d’un but à zéro. Pour renverser la tendance, le coach Stefano Pioli ‘’attend beaucoup’’ de son équipe. ‘‘C’est notre dernière chance de rester en Ligue des champions. Nous croyons en nous et nous avons la qualité pour réaliser une belle performance dès le coup d’envoi et rester dans la compétition’’, est convaincu l’entraineur italien du club lombard.

