Les quarts de finale de la Ligue des champions ont démarré. Les Sénégalais Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo du Paris Saint-Germain se rendent en Allemagne pour y affronter leur bourreau de la finale précédente, le Bayern Munich. Le club de la capitale tentera de prendre sa revanche sur le champion d’Europe en titre qui part avec la faveur des pronostics.

Les quarts de finale de la Ligue des champions de l’Uefa s’annoncent palpitants. Une saison après la première finale de son histoire à l’Estádio da Luz de Lisbonne (Portugal), le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo retrouve le Bayern de Munich, ce soir (19 h), dans son fief de l’Allianz Arena. Les deux Sénégalais devraient démarrer la partie comme titulaire. Abdou Diallo en défense, Gana devrait être aligné au milieu de terrain, qui sera privé de Verratti, testé positif à la Covid-19. Les Parisiens tenteront de prendre leur revanche sur les Bavarois, qui s’étaient imposés l’année dernière sur le score d’un but à zéro. ‘’Nous voulons aussi remporter ce trophée, et nous avons les arguments pour y parvenir’’, a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse d’avant-match.

Selon le technicien argentin, ‘’tout le groupe est impliqué et veut revenir de Munich avec un bon résultat’’. Le coach pourra compter sur Mbappé (meilleur buteur parisien en C1 et 2e au classement, avec 6 buts, derrière Haaland, 10 buts) et Neymar, malgré son retour manqué en championnat. Le Brésilien a été expulsé dans la dernière minute du temps réglementaire, lors de la défaite (1-0) contre Lille. L’ancien capitaine du PSG fait savoir que la clé du match peut également venir des hommes du banc. ‘’On se focalise beaucoup sur certains joueurs de notre équipe, mais nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence. Les joueurs qui seront alignés et ceux qui rentreront en cours de match pourront faire toute la différence pour nous’’.

Mais les champions d’Europe en titre comptent bien défendre leur couronne jusqu’au bout. Le Bayern, six fois vainqueur de la C1, est favori de ce quart de finale. Les Allemands ont établi une invincibilité de 19 matches dans ce tournoi (18 victoires et 1 nul), après sa victoire (2-1) contre la Lazio, en match retour des huitièmes de finale. C’était également la 150e victoire en Ligue des champions du leader de la Bundesliga (64 pts). Cependant, des absences de taille sont déplorées dans les rangs du Bayern Munich. Ainsi, Serge Gnabry, testé positif à la Covid-19, rallonge la liste des joueurs indisponibles déjà alourdie avec la blessure de l’attaquant-vedette du club allemand, Robert Lewandowski. Mais le coach Hansi Flick pourra compter sur l’unique buteur de la finale précédente, Kingsley Coman. L’international français est le 2e meilleur buteur du Bayern en C1, cette saison, avec trois réalisations, derrière Lewandowski (5 buts).

Edouard Mendy face à Naby Sarr et Loum Ndiaye

L’autre affiche de la journée oppose le FC Porto de Loum Ndiaye et Naby Sarr et Chelsea d’Edouard Mendy. A cause d’une blessure au genou, Ndiaye manquera cette première manche des quarts de finale, alors que Sarr a moins de chances de figurer dans le 11 de départ. Par contre, le portier sénégalais est sûr de démarrer dans le but des Blues. Arrivé à Chelsea cet été en provenance de Rennes, Mendy a largement contribué au parcours assez remarquable de son équipe cette saison. L’international sénégalais a signé lors de la victoire de Chelsea (1-0) devant l’Atlético Madrid, en huitièmes de finale retour, son 15e cleans sheets toutes compétitions confondues (dont 5 en 6 matches de Champions League et 10 en Premier League) en 29 matchs.

LOUIS GEORGES DIATTA