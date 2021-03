Idrissa Gana et Sadio Mané sont qualifiés, hier, pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec leurs clubs respectifs, Paris Saint-Germain, tenu en échec par le Barça (1-1) et Liverpool, vainqueur (2-0) face au RB Leipzig grâce à Mané et Salah.

Paris résiste au Barça

Le Paris Saint-Germain verra les quarts de finale de la Ligue des Champions ! Hier soir, le PSG a obtenu sa qualification au terme d'un match nul face au FC Barcelone (1-1). Dominateur durant 90 minutes, le Barça n'a pas réussi à renverser son adversaire parisien après sa large défaite à domicile à l'aller (1-4).

Alors qu'il devait être en confiance après sa large victoire au Camp Nou, le Paris SG a très vite affiché un visage inquiétant. Totalement recroquevillés dans leurs 30 derniers mètres, les Parisiens ont subi la domination barcelonaise, aussi bien technique qu'en termes de possession de balle, pendant une demi-heure. Et heureusement que Navas était là pour le PSG. Sans un excellent gardien, décisif sur deux tentatives de Dembélé et un tir de Dest, les hommes de Mauricio Pochettino auraient pu encaisser au moins deux buts dans la première demi-heure.

Mais Paris prenait finalement l'avantage dans cette partie contre le cours du jeu, lorsque M. Taylor accordait un penalty aux Parisiens après l'intervention de la VAR pour une faute de Lenglet, qui avait marché sur le talon d'Icardi. Et c'est Mbappé qui se chargeait d'ouvrir le score (1-0, 30e). La mission du Barça se compliquait un peu plus, mais le club catalan ne rendait pas les armes. Messi répondait sept minutes plus tard d'une frappe splendide dans la lucarne droite de Navas (1-1, 37e). Un bijou ! L'Argentin avait même l'occasion de donner l'avantage aux Blaugrana avant la pause sur un penalty, Navas, impérial ce soir, repoussait sa tentative ! Le PSG pouvait vraiment remercier le Costaricien à la pause.

Le scénario restait le même en seconde période. Prudent, Paris gérait son avantage sur l'ensemble des deux matchs et prenait peu de risques. De son côté, le Barça se procurait de moins en moins d'occasions au fil des minutes. Il fallait tout de même un tacle salvateur de Marquinhos devant son but pour priver Messi d'un doublé à l'heure de jeu. Finalement, le PSG ne montrait plus rien durant la dernière demi-heure et se contentait de subir face à une formation barcelonaise qui ne parvenait plus à accélérer pour s'offrir une victoire au Parc des Princes.

Mané et Salah qualifient Liverpool

Vainqueur 0-2 à l'aller, Liverpool s'est de nouveau imposé sur le même score contre le RB Leipzig (2-0) en 8es de finale retour de la Ligue des Champions.

Un résultat encore sévère pour les Allemands qui ont montré de bonnes choses ce mercredi. Après une entame assez timide de la part des deux équipes, la possession stérile de Liverpool laissait place à une partie agréable avec des occasions des deux côtés. C'est d'abord l'attaquant de Leipzig Olmo qui, à bout portant, obligeait Alisson à bondir devant sa cage ! Puis le gardien brésilien était tout heureux de voir la tentative de Forsberg frôler son poteau, après un bon travail d'un excellent Nkunku sur le côté gauche.

Mais la plus belle opportunité à ce moment du match était sans doute celle de Salah qui perdait son duel contre Gulacsi ! Ce même portier hongrois encore héroïque sur deux des trois situations de Diogo Jota, qui ratait l'immanquable juste avant la mi-temps ! Ce gros raté, le champion d'Angleterre aurait pu le payer cher, surtout si l'entrant Sorloth n'avait pas trouvé la barre à l'heure de jeu.

C’est au moment où Leipzig semblait le plus dangereux que les Reds se décidaient à tuer tout suspense. Tout d'abord par l'intermédiaire de Salah (1-0, 70e) en contre. Puis grâce à Mané (2-0, 74e) cinq minutes plus tard, sur un bon centre d'Origi. Plus efficace, la formation de Jürgen Klopp, distancée en Premier League, jouera les quarts de finale de la Ligue des Champions pour pimenter sa fin de saison.

