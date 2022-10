Plus efficaces et solidaires que des Barcelonais trop longtemps stériles, les Nerazzurri empochent un succès de prestige (1-0) pour provisoirement s’emparer de la deuxième place du groupe C. Un succès qui va faire beaucoup de bien à Simone Inzaghi.

Battre le FC Barcelone de Xavi n’est pas donné à tout le monde. Avant l’Inter, courageuse et efficace ce mardi soir à San Siro pour y arriver (1-0), seul le Bayern y était parvenu cette saison. Pour ce faire, les troupes d’Inzaghi ont pu se reposer sur un Hakan Çalhanoğlu étincelant, unique buteur d’une rencontre disputée âprement jusqu’à la 98e minute. Un combat, un vrai.

Çalhanoğlu, et glu, et glu

San Siro est plein comme un œuf pour ce qui s’apparente déjà à un tournant : le Bayern est intouchable, la deuxième place se jouera bien entre l’Inter et le Barça. L’Inter est dans la tourmente : la formation nerazzurra n’a pas battu le Barça en quatre confrontations depuis 2018, son coach Simone Inzaghi est annoncé sur la sellette, et Romelu Lukaku est absent, tout comme Marcelo Brozović. En face, les ouailles de Xavi sont en pleine bourre et arrivent avec un trio Lewandowski-Raphinha-Dembélé pour faire exploser l’Inter. Sur le papier, la rencontre semble jouée d’avance. Mais sur le pré, c’est tout le contraire. Oui, le Barça est techniquement un peu au-dessus : Pedri parvient à se balader au milieu par séquence, le coup de rein de Dembélé fait mal à l’arrière-garde nerazzurra. Mais en réalité, c’est à peu près tout.

Car en face, l’Inter affiche un beau visage. Un visage pas entrevu depuis le coup d’envoi de la saison, celui d’une équipe qui défend bien et qui va très vite (et bien) vers l’avant. Dès la sixième minute, Çalhanoğlu envoie un missile sorti par Ter Stegen en guise d’avertissement. Les offensives des Nerazzurri font mal et vont finir par payer avant la pause : sur un service de l’excellent Federico Dimarco, Çalhanoğlu fait plier Ter Stegen (1-0, 45e+2).

L'Inter tient bon

Inzaghi a les poings serrés, San Siro vibre : l’Inter sent qu’il y a moyen de faire un joli coup. Le second acte va pourtant virer rapidement en faveur des Blaugrana. Plus incisifs à partir de l’heure de jeu, les Barcelonais commencent à faire le siège du but d’André Onana. Le portier intériste n’est d’ailleurs pas loin de la bévue lorsqu'il loupe sa sortie et permet à Pedri d’égaliser. La VAR lui vient en aide : Ansu Fati a touché le ballon de la main sur l’action.

Les corners s’empilent, Milan Škriniar et Denzel Dumfries évitent de concert un CSC tout fait, Robert Lewandowski est toujours aussi invisible, Sergio Busquets n’est pas loin d’égaliser sur un coup franc d’Ousmane Dembélé, les situations louches se multiplient... Mais ça tient. L’Inter obtient un précieux succès avant la manche retour, au Camp Nou dans une semaine, qui s’annonce électrique.

