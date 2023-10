Au stade Diego Armando Maradona ce mardi, le Real Madrid a conforté sa place de leader du groupe C en disposant de Naples (2-3). Un peu de suspense, beaucoup de buts.

Naples avait peut-être fait de ce mardi soir un point de bascule, après un début de saison poussif. Le Real Madrid est malheureusement passé par là et s’est imposé (2-3), au terme d’une rencontre grandement spectaculaire.

Démarrage en trombe

Histoire de mettre la machine en route, Rodrygo a pris la profondeur dans le dos de Stanislav Lobotka, mais légèrement excentré, le Brésilien n’a pu que placer sa frappe dans les gants d’Alex Meret (6e). Le moteur est finalement démarré par Leo Østigård après vingt minutes. Monté au corner, le Norvégien a en effet profité d’une mauvaise sortie de Kepa Arrizabalaga et d’un ballon repris de l’épaule par Natan sur la barre transversale, pour catapulter son coup de caboche au fond des filets (1-0, 19e). En gestion, notamment par séquences de contres, les Partenopei n’ont cependant jamais réussi à verrouiller leur secteur défensif, malgré l’avantage.

Suffisant, dès lors, pour offrir des cadeaux à un adversaire froid. Giovanni Di Lorenzo a ainsi régalé Jude Bellingham d’une mauvaise passe devant sa surface, que l’Anglais a intercepté en taclant, avant de transmettre à Vinícius Júnior, à la conclusion dans le petit filet (1-1, 27e). De l’attentisme certain chez les hôtes, d’autant plus visible quand Bellingham s’est élancé dans un rush depuis le milieu du terrain. Éliminant André-Frank Zambo Anguissa avec sa conduite de balle, puis le buteur Østigård d’un crochet du gauche, l’ancien du BvB n’a eu qu’à enrouler le cuir sous le nez de Meret (1-2, 34e). Généreux dans les efforts et dangereux à chaque prise de balle, Victor Osimhen, lui, pensera égaliser à quelques instants de la pause, mais sa tête – un poil trop centrée – a été joliment claquée par Arrizabalaga (39e).

La patate de Valverde

Le Real Madrid est à l’aise, d’autant plus porté par la maîtrise de Toni Kroos. Mais certainement calmée par les quinze minutes de repos, la bande de Rudi Garcia n’a pas tardé à se montrer plus conquérante. Au duel avec Nacho, Osimhen a ainsi poussé le défenseur à une légère main, matérialisée en penalty par Clément Turpin après vérification de la VAR. Piotr Zieliński a transformé la sentence avec l’aide du poteau (2-2, 54e). Le relayeur est quasiment récidiviste sur une tentative lointaine, qu’Arrizabalaga a freinée (58e). Du côté madrilène, la réaction a émané de Vinícius Júnior, dont le tir repoussé par le gardien n’a pas su profiter à Bellingham et à sa tête décroisée (74e). Suffisant pour réveiller leurs coéquipiers, dont Federico Valverde. Posté à l’entrée de la surface, l’intéressé ne s’est effectivement pas posé de question au moment d’allumer la cage napolitaine, appuyé par la barre transversale et le crâne de Meret (2-3, 78e). Le but est d’ailleurs donné à ce dernier. Revenue d’un peu nulle part, la Maison-Blanche aura donc survécu au volcan.

