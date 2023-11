En marge de l’Assemblée générale de son mouvement Valeur, l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD) a soldé ses comptes avec ses détracteurs, avant d’annoncer que ses relations avec Macky Sall sont au beau fixe.

Aphone depuis qu’il a été limogé de la tête de la société Dakar Dem Dikk, il y a quelques mois, Oumar Boun Khatab Sylla a profité de l’Assemblée générale de son mouvement Valeur pour solder ses comptes. ‘’Lorsque j'ai été nommé comme directeur de cette société qui traversait de grandes difficultés, j'ai tout fait pour la sauver. Je m'étais battu pour que nous puissions acquérir de nouveaux bus dotés de toutes les commodités, notamment une connexion Internet, des téléviseurs, des climatiseurs. Sans parler de l'école de formation et de l'usine d'assemblage de véhicules. Vraiment, je m'attendais à des félicitations venant du président de la République, parce que j'avais abattu un travail en l'espace de quelques mois. À ma grande surprise, j'ai été limogé. Cependant, j'ai compris les causes. Les gens sont libres d'aller où ils veulent pour me marabouter, mais ils ne pourront jamais m'atteindre’’, a-t-il déballé.

Avant de poursuivre son récit : ‘’Ayant échoué dans cette tentative de liquidation physique, ils ont monté une cabale et un complot contre moi. Nous étions victime de beaucoup de cabales et de complots partis d’ici, à Louga. Des contrevérités ont été racontées sur nous. De faux rapports d'Inspection générale d'État dans lesquels notre nom a été cité, alors qu'il n'y a rien, ont été brandis. C'est le lieu de préciser que nous n'étions pas cité par le rapport de fonds force Covid-19. Ceux qui y ont été indexés ont terni l'image de la ville de Louga’’.

Oumar Boun Khatab Sylla dit avoir été reçu par le président Macky Sall et qu’ils ont parlé de la question. ‘’Nous avons parlé de beaucoup de choses très intéressantes et utiles, mais ce qui m'a rassuré, ce sont deux choses : il m'a assuré que la confiance qu'il avait placée en moi est toujours intacte. Ce sont des propos qui me sont allés droit au cœur. Ensuite, il a compris que ce sont des gens qui avaient monté une cabale en me prêtant une intention de me présenter à la Présidentielle. Ce qui est important, la plus haute autorité du pays a finalement compris que c'était une cabale et des complots qui avaient perturbé en un certain moment nos relations. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre’’, a-t-il précisé.

En outre, M. Sylla a confié que le mouvement Valeur n'est associé à aucun combat politique. ‘’Le mouvement a convoqué cette assemblée générale à laquelle a pris part l'ensemble de ses responsables. Nous avons tenu une réunion de la conférence des leaders. C'était pour nous une occasion d'échanger sur la vie de notre mouvement ainsi que les perspectives. Naturellement, nous avons analysé la situation politique du pays, pour ensuite décliner ensemble une vision stratégique de nos activités à faire dans le cadre de la préparation de la Présidentielle de 2024. Je serai éternellement reconnaissant vis-à-vis du président Macky Sall qui m'a toujours honoré. Seulement, il n'est plus candidat. Le mouvement qui accompagnait la mouvance présidentielle en faisant de l'emploi des jeunes son ambition, du meilleur être des Sénégalais son combat, de l'émergence économique des femmes sa vision n'est en rien associé à une quelconque politique. C'est la raison pour laquelle notre mouvement n'est pas engagé à aucun combat politique’’.

Il ajoute : ‘’Nous sommes en train de travailler pour élargir nos bases, surtout repérer les meilleurs profils pour les Sénégalais.’’

Le leader de Valeur confie qu’ils vont faire du porte-à-porte, mener des activités de sensibilisation avant de revenir vers leurs bases affectives de Touba, Kaolack, Thiès, Saint-Louis, la diaspora... ‘’Notre mouvement compte jouer pleinement sa partition à la prochaine Présidentielle’’, promet Oumar Boun Khatab Sylla.

CHEIKH THIAM