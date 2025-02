Parmi les internationaux sénégalais en action ce week-end, Habib Diallo (Damac FC) a été le plus important pour son équipe.

Héros de Damac FC contre Al-Hilal, le samedi 8 février, Habib Diallo a permis à son club de tenir en échec les champions en titre à domicile dans le cadre de la 19e journée de Saudi Pro League (2-2). Onzième du championnat au coup d’envoi de la rencontre, Damac FC accueillait le deuxième. Malgré leur position d’outsider, les Chevaliers du Sud sont sur une très bonne dynamique, avec deux matches d’affilée sans défaite. Ils avaient déjà réalisé l’exploit de s’imposer sur le score 2-1 face au leader du championnat, il y a deux journées.

En face, Kalidou Koulibaly et ses partenaires montrent beaucoup de fragilité cette saison. Invincible la saison dernière en championnat, Al-Hilal a déjà enregistré deux défaites, depuis le début de cette campagne.

Habib show

Ce samedi, les deux champions d’Afrique sénégalais sont titulaires dans ce duel. En véritables favoris, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers maîtrisent le ballon. À la 31e mn, l’international serbe Sergej Milinković-Savić croit ouvrir le score pour Al-Hilal, mais la Var annule le but. Par contre, ceci ne fut qu’une première alerte pour Damac. Une minute après, le Brésilien Marcos Leonardo ouvre définitivement le score pour les champions en titre, sur une passe décisive de l’international portugais Ruben Neves. Le score ne va pas bouger jusqu’à la fin de la première période.

Largement dominés avec seulement deux tirs contre quinze, Habib Diallo et ses partenaires d’attaque n’ont pas du tout existé durant les 45 minutes de la rencontre.

Mais ils vont montrer qu’ils n’ont pas besoin de beaucoup d’occasions pour se mettre en évidence. À la 50e mn, sur un long ballon de l’international camerounais George-Kévin Nkoudou, l’international sénégalais Habib Diallo égalise pour Damac, sur le deuxième tir cadré de son club. Il inscrit par ailleurs son cinquième but de la saison.

Autre héros de la rencontre, le portier de Damac Florin Nita stoppe le penalty de Ruben Neves. Le match reste dominé par Al-Hilal. Mais à la 73e mn, encore en position de renard des surfaces, Habib Diallo conclut un centre en retrait de l’international guinéen François Kamano. Contre toute attente, Damac est devant au tableau d’affichage. Malheureusement, cet avantage au score ne va pas durer. Quatre minutes après, Milinković-Savić permet à Al-Hilal de revenir à la marque. Score final : 2-2.

Précieux au-delà des buts

Élu Homme du match, Habib Diallo est l’acteur majeur de ce point décroché par son équipe. Très peu mis à l’évidence à cause de la faible possession de balle de Damac, l’ancien buteur du Racing club de Strasbourg a fait preuve d’une grande efficacité durant la rencontre. En seulement deux tirs tentés, Habib a inscrit deux buts. Cette justesse devant les buts l’avait échappé depuis le mois de novembre. Son dernier but remonte au 1er novembre contre Al-Riyad (2-2). Mais pendant ce temps, Habib héritait encore de la confiance de son entraîneur. Précieux dans le jeu dos au but et dans l’effort défensif, l’international sénégalais est un véritable attaquant de pressing. En 18 titularisations, il inscrit six buts et délivre trois passes décisives. Dans une équipe dominée, il réussit à tirer son épingle du jeu dans l’engagement.

Prêté par Al Shabab jusqu’à la fin de la saison, Habib sera d’un grand rôle pour permettre à Damac d’assurer son maintien.

Un Lion qui compte encore

Titulaire durant la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire sur la pointe de l’attaque des Lions, Habib avait réussi à inscrire deux buts en quatre rencontres. Mais avec le retour de blessure de Boulaye Dia et la montée en puissance de Nicolas Jackson, l’ancien Messin est petit à petit relégué sur le banc. Mais son utilité n’est plus à prouver. Véritable renard des surfaces, il apporte des qualités pas présentes chez ses concurrents. Du haut de son 1m86, il sait s’imposer sur les duels aériens et permettre à son équipe de compter sur lui lors des rencontres difficiles.

À dix mois de la Can marocaine, l’attaquant de 29 ans est encore un membre important de la sélection sénégalaise. Dans un secteur offensif avec une énorme concurrence, Habib a la chance d’avoir des caractéristiques uniques. Comme contre Al-Hilal, il est capable de se montrer utile et important dans des matches où la possession n’est pas au rendez-vous pour son équipe.

MAMADOU KANE