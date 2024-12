Inarrêtable depuis le début de la saison, Nicolas Jackson a encore fait trembler les filets. L’attaquant sénégalais a inscrit son huitième but en championnat, en ouvrant le score lors de la victoire de Chelsea (3-0) face à Leicester, ce dimanche.

Nicolas Jackson est en feu ! L’attaquant de Chelsea est devenu un poison pour les défenses de la Premier League anglaise. Après son but de la dernière journée sur la pelouse de Leicester (1-2), le Sénégalais a encore fait trembler les filets, ce week-end. Lors de la réception d’Aston Villa, pour le compte de la 13e journée, l’ancien attaquant du Casa Sports a largement participé à la victoire de son équipe (3-0) en ouvrant le score dès la 7e mn, à Stamford Bridge ce dimanche. Sur une superbe passe à ras de terre de Marc Cucurella, Jackson enchaine du pied gauche, la balle qui touche le montant droit avant de finir au fond des filets. Il marque ainsi son 8e but et devient co-meilleur buteur des Blues, à égalité avec Cool Palmer, qui a inscrit le troisième but du club londonien.

Grâce à ce deuxième succès d’affilée, Chelsea occupe la 3e place du classement de Premier League, à égalité de points avec Arsenal (2e, 25 pts). À l’issue du match, le coach s’est réjoui du jeu produit par son équipe. ‘’C’était une très bonne performance, avec et sans ballon. Je pense que nous avons plutôt bien joué. Nous le faisons depuis le début, parfois mieux, parfois moins bien, mais comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je pense que nous allons dans la bonne direction’’, a déclaré Enzo Maresca.

Le week-end n’a pas été aussi faste pour les Sénégalais de l’élite anglaise. En déplacement à Old Trafford, Everton d’Idrissa Gana Guèye et Iliman Ndiaye a pris une raclée face à Manchester United (4-0), ce dimanche. La titularisation des deux Sénégalais n’a pas empêché aux Toffees de prendre l’eau. Everton (15e, 11 pts) poursuit donc sa série noire de cinq matchs sans victoire, avec deux défaites et trois nuls.

Tottenham de Pape Matar Sarr a été tenu en échec par Fulham (1-1), hier. C’est sur le même score que Crystal Palace d’Ismaïla Sarr a partagé le point du nul avec Newcastle. Titularisé sur le côté droit de l’attaque des Eagles, Sarr n’a pas pu réitérer sa belle prestation de la journée précédente, ponctuée d’un but (son premier avec Palace) et d’une passe décisive face à Aston Villa (2-2).

Koulibaly voit rouge

Al-Hilal a battu en déplacement Al Shabab (2-1), ce samedi. Cette victoire comptant pour la 12e journée de la Saudi Pro League a permis au club de Riyad de consolider sa deuxième place (31 pts), devant Al-Ittihad FC (1e, 33 pts). Cette rencontre a été marquée en première période par l’expulsion de Kalidou Koulibaly. Le Sénégalais a été exclu à la 44e mn, pour avoir stoppé irrégulièrement Hamdallah, qui filait au but. C’est le deuxième carton rouge de Koulbaly sous le maillot d’Al-Hilal. La saison dernière, le capitaine des Lions a écopé d’un rouge lors de la victoire de son équipe face à Al-Nassr de Sadio Mané (2-1), le 31 mai 2024 en Coupe du Roi.

Vendredi dernier, en ouverture de la 12e journée de Saudi Pro League, Al-Nassr (3e, 25 pts) de Sadio Mané a renoué avec la victoire grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo face à Damac d’Habib Diallo, qui n’a plus marqué depuis un mois. Son dernier but remonte au 1er novembre contre Al-Riyadh (2-2). Cette défaite face à Al-Nassr brise la bonne dynamique de Damar, qui a enregistré deux victoires de suite.

Le même jour, Al-Alhli (6e, 20 pts) d’Édouard Mendy a reçu et dominé Al-Wehda (1-0), pour sa troisième victoire de rang. C’est le troisième clean-sheet d’affilée de Mendy en championnat.

LOUIS GEORGES DIATTA