Un an après le 8e sacre de Lionel Messi, un autre lauréat est attendu. Et les jeux sont particulièrement ouverts cette année. En attendant de connaître le nom de l’heureux élu, la rédaction de France Football a fait un premier écrémage, comme à son habitude. Ce mercredi 4 septembre, La Chaîne L’Équipe dévoile les noms des 30 joueurs retenus pour la plus belle des distinctions individuelles.

Un favori se détache mais…

C’est dans le programme L’Équipe de Greg que cette liste de 30 candidats sera dévoilée. Et les favoris sont déjà bien identifiés. S’il ne faut pas encore tirer de plans sur la comète, tout porte à croire que le gagnant de cette édition 2024 portera les couleurs du Real Madrid.

Vainqueur de la Ligue des champions, le club madrilène compte 3 des stars les plus influentes au monde dans ses rangs : Vinicius Jr, Jude Bellingham et le nouveau venu Kylian Mbappé. Le Français part de beaucoup plus loin à cause de l’impression laissée dans ses derniers mois au PSG et durant l’Euro 2024 avec les Bleus. L’Anglais, de son côté, est un postulant crédible avec son parcours jusqu’en finale de l’Euro avec l’Angleterre, et sa première saison canon à Madrid. Mais le favori reste le Brésilien, déterminant dans le sacre européen du Real. Ces 3 Madrilènes ne seront pas les seules têtes de série au cours de cette année où aucun joueur ne s’est réellement détaché. Leur ancien coéquipier Toni Kroos ou l’Espagnol de Manchester City Rodri auront aussi une carte à jouer.

La liste des nommés : Ruben Dias (Manchester City – Portugal) Phil Foden (Manchester City – Angleterre) Federico Valverde (Real Madrid – Uruguay) Emiliano Martinez (Aston Villa – Argentine) Jude Bellingham (Real Madrid – Angleterre) Erling Haaland (Manchester City – Norvège) Nico Williams (Athletic Bilbao – Espagne) Granit Xhaka (Bayer Leverkusen – Suisse) Artem Dovbyk (AS Rome – Ukraine) Toni Kroos (ex-Real Madrid – Allemagne) Vinicius Jr (Real Madrid – Brésil) Dani Olmo (FC Barcelone – Espagne) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen – Allemagne) Martin Odegaard (Arsenal – Norvège) Mats Hummels (Rome – Allemagne) Rodri (Manchester City – Espagne) Harry Kane (Bayern Munich – Angleterre) Declan Rice (Arsenal – Angleterre) Vitinha (PSG – Portugal) Cole Palmer (Chelsea – Angleterre) Dani Carvajal (Real Madrid – Espagne) Lamine Yamal (Barcelone – Espagne) Bukayo Saka (Arsenal – Angleterre) Hakan Calhanoglu (Inter Milan – Turquie) William Saliba (Arsenal – France) Kylian Mbappé (Real Madrid – France) Lautaro Martinez (Inter Milan – Argentine) Ademola Lookman (Atalanta – Nigeria) Antonio Rudiger (Real Madrid – Allemagne) Alejandro Grimaldo (Leverkusen – Espagne)

