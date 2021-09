Renversé juste avant la mi-temps, Liverpool est venu à bout du Milan AC (3-2) en Ligue des Champions. Une prestation aboutie pour le manager des Reds Jürgen Klopp, qui ne regrette que cette baisse de régime en fin de première période. "On a joué un super match, a réagi l’Allemand. On a joué un football superbe, on ne leur a rien donné jusqu'aux dernières minutes de la première période et on a été punis.

On s'est laissé griser par notre prestation, on n'a pas gardé la simplicité dans notre football et la défense était mal organisée. (...) Il fallait revenir au jeu qu'on avait pratiqué, surtout défensivement et on a marqué deux très beaux buts. Il y a eu dix minutes où Milan aurait pu faire basculer le match. Mais, à part ces dix minutes, c'est le foot que je veux voir !’’ Liverpool aurait pu s’épargner ce scénario à rebondissements si le gardien milanais Mike Maignan n’avait pas repoussé le penalty de Mohamed Salah.