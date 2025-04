L’antre du sport sénégalais, notamment du football, le stade Léopold Sédar Senghor a été livré à l’Etat du Sénégal, via le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, ce vendredi. L’infrastructure sportive a fait peau neuve grâce au projet de rénovation initié par la coopération sino-sénégalaise.

Le stade Léopold Sédar Senghor a fini de faire sa mue. L’infrastructure sportive fermée depuis août 2022 pour des travaux de réhabilitation a été réceptionnée, ce vendredi, par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Madame Khady Diène Gaye a reçu la clé symbolique aux mains de la chargée des Affaires à l’Ambassade de Chine au Sénégal, Li Yan.

La réception du stade modernisé et remis aux normes internationales marque la fin d’une longue période d’attente des sportifs, notamment de la capitale sénégalaise, qui ont beaucoup souffert de la carence d’infrastructure sportive. Cette situation a été accentuée par les travaux du stade Iba Mar Diop dans le cadre des préparations des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. C’est donc bol d’air pour les pratiquants.

‘’Ce stade rénové offrira à nos athlètes un cadre d'entraînement et de compétition de haut niveau, leur permettant de se préparer dans les meilleures conditions pour les échéances nationales et internationales. Il permettra également à nos jeunes de s'épanouir à travers le sport et pourquoi pas même à travers la culture, en leur offrant des infrastructures modernes et accessibles’’, s’est réjoui M. Gaye.

Ce nouveau joyau ravive de grandes ambitions comme l’organisation de la Can sénior. ‘’Avec l'achèvement de ces travaux, notre pays, conformément aux orientations de ses plus hautes autorités, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, pourra résolument s'inscrire dans la dynamique d'organiser pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations de football, avec notre ambitieux programme de mise aux normes de quatre grandes infrastructures à travers le pays.’’

Le défi de la conservation

Fruit de la coopération sino-sénégalaise, le stade Léopold Sédar Senghor, inauguré en 1985 sous le nom de Stade de l’Amitié, fait peau neuve avec la rénovation de sa pelouse, de sa piste d'athlétisme. Ses gradins sont désormais garnis de chaises en plastique, son installation de panneaux d'affichage est modernisée, de même que l’augmentation de sa capacité d'éclairage.

En présence de la délégation du Cnoss conduite par l’ancien président de la Fédération sénégalaise de tennis, Issa Mboup, le ministre des Sports a posé la question lancinante de la gestion et de la conservation des infrastructures sportives. Ainsi, Khady Diène Gaye a invité tous les acteurs du sport sénégalais ‘’à s'approprier de ce stade, de ce bijou rénové et à en faire un lieu d'excellence sportive et de promotion des valeurs du sport’’. ‘’Ensemble, faisons du stade Léopold Sédar Senghor un symbole de la renaissance du sport sénégalais, un lieu où nos rêves les plus fous deviendront réalité.’’ Dans ce sens, la patronne du département des Sports a lancé un défi à l’Office national de gestion des infrastructures sportives.

‘’J'invite particulièrement l'OGIS à nous démontrer, à travers la gestion de cette infrastructure rénovée, que l'exigence d'une exploitation optimale, rigoureuse et rentable d'un stade est conciliable avec la nécessité de garantir l'accès à la pratique pour les différentes disciplines utilisatrices.’’

Même si le chantier est terminé et l’infrastructure livrée, les pratiquants devront prendre leur mal en patience. Car, le stade n’est pas encore ouvert au public. ‘’Il s’agit bien d’une réception des clés, et non d’une mise en service. L’ouverture au public ne pourra se faire qu’après validation de certaines normes. Nous attendons notamment le rapport de la direction de la protection civile, qui devra nous donner son feu vert’’, a précisé Khady Diène Gaye.

LOUIS GEORGES DIATTA