La Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) invite l'association And Samm Djiiko Yi à donner la position officielle de l'opposition, dénonçant la mauvaise foi de cette dernière.

Après la sortie de leur leader politique Macky Sall, au lendemain des élections locales et départementales, pour charger l’opposition, les membres de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) prennent le relais. Sur la question de l'homosexualité, elle invite l'association And Samm Djiiko Yi à donner la position officielle de l'opposition. ‘’Car, dans un article publié par Lètzebuerger, B. Ndiaye, un homosexuel connu de tous, a déclaré que le président du Pastef, Ousmane Sonko, n'a pas signé la pétition relative à cette loi et affirme avoir cotisé avec son mari Sébastien la somme de 20 000 euros pour le parti Pastef, lors de la levée de fonds qu'ils avaient organisée’’.

Elle était en conférence de presse, hier, pour se prononcer sur l’actualité nationale. ‘’Il est très important que les Sénégalais retiennent une bonne fois pour toutes que nos lois qui sont votées au nom du peuple répriment sévèrement l'homosexualité qui est caractérisée par les actes contre-nature et que le chef de l'État Macky Sall a clairement affiché une position ferme de ne pas légaliser une telle pratique’’, a déclaré Mouhamed Rassoul Diouf, porte-parole du jour.

En effet, ses camarades et lui dénoncent et condamnent ‘’la mauvaise foi d'une certaine opposition inculte qui a comme unique stratégie politique la manipulation des consciences’’. ‘’L'opposition mesquine rue dans les brancards et n'a d'autre option que d'entraîner le pays dans une ère de manipulation et de désinformation de masse, pour espérer honteusement bénéficier des voix des Sénégalais’’, dit-il.

Pour illustration, M. Diouf relève que l'opposition semble satisfaite du fichier électoral après les élections locales et pourtant, elle a toujours fustigé ce même fichier avant et après les élections de 2019, allant jusqu'à crier au vol. ‘’Ceci montre le comportement machiavélique de l'opposition en termes de manipulation’’, regrette-t-il. ‘’Et c'est la même méthode qui a été utilisée par une association dirigée par un homme politique qui, de tout temps, à travers sa page Facebook, montre sa haine viscérale envers le président Macky et la dernière manipulation en date avait consisté à soumettre à la veille des élections locales une loi criminalisant l'homosexualité.

Alors que l'homosexualité est déjà réprimée par le Code pénal sénégalais en son article 319 qui prévoit une condamnation d'un à cinq ans. Pourquoi légiférer sur une chose déjà réprimée par nos lois ? Pis, cette opposition marchande d'illusions a exploité sciemment et dangereusement la méconnaissance de certains Sénégalais pour dire que le président Macky Sall veut légaliser l'homosexualité, malgré la position ferme de ce dernier devant la pression internationale’’, a poursuivi Mouhamed Rassoul Diouf.

Pour la Cojer, ‘’cette entreprise ignoble de manipulation doit cesser’’. En ce sens, la jeunesse républicaine ‘’siffle la fin de la récréation qui n'a que trop duré’’.

Par ailleurs, dans un contexte politique récent marqué par la bonne tenue des élections territoriales à travers les 46 départements et les 557 communes que compte le Sénégal, les membres de la Cojer ont exprimé leur satisfaction. ‘’Le scrutin du 23 janvier 2022 vient confirmer une fois de plus la vitalité de notre démocratie, car le constat est unanime, quant à la transparence et le respect de toutes les règles du jeu démocratique, ce qui a garantie du reste, le bon déroulement de ses consultations locales’’, a dit M. Diouf qui félicite le peuple sénégalais pour ‘’sa maturité’’, car ‘’la démocratie sénégalaise a encore triomphé sous le régime du président Macky Sall’’.

BABACAR SY SEYE