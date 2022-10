L’évêque du diocèse de Thiès a procédé à la bénédiction de l’église rénovée de la paroisse Notre Dame des Victoires de Thiès. Il a appelé les fidèles à plus de solidarité, au respect de leur foi chrétienne, avant de procéder à l’installation du nouveau curé. Il s’est aussi prononcé sur la prochaine loi d’amnistie envisagée par le chef de l’État au profit de personnes qui ont perdu leur droit de vote.

L’ attente a duré quatre ans. Quatre longues années durant lesquelles les catholiques de Diourbel étaient obligés de faire leur messe sous une tente érigée en la circonstance au niveau du presbytère. Durant ces années, les fidèles catholiques ont souffert de l’exiguïté des locaux qui ne pouvaient contenir tous ceux qui venaient effectuer la messe.

Ces difficultés viennent de prendre fin, avec l’inauguration de l’église rénovée de la paroisse Notre Dame des Victoires de Diourbel. Même si l’édifice n’est pas complètement à point, force est de reconnaître que c’est une épine qui est enlevée du pied des fidèles qui n’ont pas caché leur joie de pouvoir mieux exprimer leur foi.

En procédant à l’inauguration de l’église, monseigneur André Guèye, Évêque du diocèse de Thiès, a demandé aux catholiques de Diourbel d’aimer leur paroisse, de cultiver la solidarité et l’entraide. En marge de cette cérémonie, l’évêque s’est prononcé sur la loi d’amnistie que le chef de l’État a instruite au garde des Sceaux, ministre de la Justice de diligenter. Pour lui, “le chef de l’État n’est pas seulement un politicien. Il est aussi un croyant et je crois qu’il est mû par des valeurs de tolérance, de paix et de pardon. Je loue cet acte qui est un acte de miséricorde, de pardon et qui s’inspire des livres sacrés et je le félicite pour cela”. “Les réseaux sociaux sont comme un couteau à double tranchant” Il s’est aussi prononcé sur les réseaux sociaux, pour demander d’en faire bon usage. “Les réseaux sociaux font aussi du bien, parce qu’à travers eux, on apprend, on découvre, on se forme.

Mais il y a un autre côté qui engage la responsabilité de ceux qui postent des vidéos, des nouvelles ou bien tout ce qui circule et qui engage la responsabilité des parents et des jeunes eux-mêmes. Malheureusement, on a l’impression que ce côté pervers des réseaux sociaux est en train de l’emporter et c’est pourquoi j’invite la presse, qui se veut éducatrice des consciences, des mœurs, à investir ces réseaux sociaux pour ne pas aussi laisser libre court à ceux-là qui veulent détruire, qui veulent semer la zizanie, la discorde et la violence.

Les réseaux sociaux sont comme un couteau à double tranchant. Ils font du bien, mais actuellement, on a comme l’impression qu’il y a plus de mal, de sorte qu’il y a beaucoup d’incivisme et de mal véhiculés par les réseaux sociaux”. Hier, l’évêque a aussi installé dans ses nouvelles fonctions le curé de la paroisse Notre Dame des Victoires de Diourbel. Monseigneur André Guèye a demandé à l’abbé Pierre Claver Ndione d’être à l’écoute et au service des catholiques de Diourbel.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)