Les limiers du commissariat central de police de Louga ont mis fin aux agissements d’une bande qui écumait les pharmacies, magasins et boutiques entre novembre et janvier. Composée de sept personnes, la bande a été déférée au parquet hier. Retour sur le film de l’arrestation de cette bande en l’espace de quatre jours et avec ses multiples ramifications.

Entre le 23 novembre et le 27 janvier derniers, la police de Louga ne cessait de recevoir des plaintes. Toutes les victimes soutenaient dans leurs lettres que les bandits qui les écumaient portaient des cagoules pour ne pas se faire identifier et n’hésitaient pas à utiliser des balles réelles pour réussir leurs projets funestes. Leurs dernières descentes ont eu lieu dans une boutique et une pharmacie en plein centre-ville de la capitale du Ndiambour. Elles ont été visitées, il y a de cela juste moins d’une semaine. Suivant des informations reçues à ‘’EnQuête’’, les cambrioleurs étaient au nombre de cinq, selon les victimes qui se sont rendues au commissariat pour déposer plaintes. D’après les propriétaires, les visiteurs ont emporté cinq bouteilles d’huile de 20 l, un montant de 100 000 F CFA et des produits pharmaceutiques.

Pour mettre un terme à cette série de cambriolages qui a fait beaucoup de victimes avec des dégâts constatés, les enquêteurs ont eu, cette fois-ci, la chance d’exploiter les images des caméras de surveillance, vu que les autres n’en disposaient pas. Une chose qui leur a permis d’identifier un des malfrats. Une investigation et une descente sur le terrain a permis aux hommes du commissaire Diallo, le patron de la police de la cité de Baye Djily Mbaye, de le localiser avant de le surprendre dans un bar, alors qu’il était en train de prendre une bière. Il s’agit d’O. Sow. Il avait par-devers lui, après fouille de ses poches, 304 000 F CFA. Cette somme représentait, aux yeux des enquêteurs chargés de cette affaire, une partie du butin.

Quand il a été entendu dans le cadre du régime de garde à vue, il a nié les faits. Confondu par les images prises dans la vidéo, il a encore soutenu ne pas être parmi les visiteurs qui avaient dévalisé deux boutiques dernièrement. Décidés d’élucider cette affaire, une descente a été effectuée chez lui à Ngoumba Guéoul, une localité située à quelques kilomètres de la ville de Louga. Cette perquisition a été fructueuse, dans la mesure où elle a permis de découvrir une cagoule, un blouson que l’un des malfrats portait le jour du dernier cambriolage.

Malgré cela, selon nos informations, il a encore nié les faits, prétextant que les objets trouvés chez lui appartiennent à son frère.

Poursuivant les informations et investigations, les limiers sont parvenus à localiser un autre membre de la bande, en la personne d’A. Ka. Il habite à Médinatoul Salam. Alors que les enquêteurs étaient en train de s’occuper de ce nouveau brigand, ils ont eu écho de la descente du restant de la même bande chez un émigré. Armés, les bandits ont essayé de l’intimider en tirant deux coups de sommation. Ayant eu vent que les policiers étaient à leurs trousses, ils sont repartis. Quelques minutes après, les policiers sont arrivés sur les lieux. Sur place, ils ont retrouvé des douilles de balles de pistolet et ont fait les constats d’usage.

Le lendemain, renseignent nos sources, quatre membres de la bande ont été surpris, après indications et recoupements, dans une maison en train de dormir. Une perquisition y a été faite. Ce qui a permis de trouver des machettes, des gourdins, des cagoules, des arrache-clous, des chaussures et des douilles de balles identiques à celles qui ont été trouvées chez l’émigré un peu plus tôt. Interrogés sur cette découverte, ils ont accepté de coopérer pour livrer le reste de la bande, selon nos sources.

Ainsi, ils ont déclaré que les autres membres de l’équipe de cambrioleurs sont M. Ka et C. Sow alias ‘’Gorgui’’. Ils habitent le village de Saer situé à quelques encablures de Louga.

A. Ba sous le coup d’un mandat d’arrêt international depuis 2020 surpris au village de Mbar Toubab

À ce stade de l’enquête, selon nos sources, les limiers du commissariat de police de Louga sont parvenus à mettre le grappin, en sus de M. Ka et C. Sow alias ‘’Gorgui’’, sur O. Sow, A. Ka, Y. Sow, M. Sow et M. Sall.

Au total, sept personnes sont en garde à vue pour les besoins de l’enquête, dont certains habitent le village de Mbar Toubab qui se trouve à 50 km de la commune de Keur Momar Sarr et à 120 km de la ville de Louga.

Dans le cadre de cette affaire, les limiers y ont effectué une descente inopinée, afin d’en savoir davantage. À la grande surprise des enquêteurs, une fois sur les lieux, après plusieurs heures de voyage, ils sont tombés sur un caïd qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international de la part du deuxième cabinet du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Louga depuis 2020, pour avoir participé à plusieurs cambriolages. A. Ba a été interpellé et acheminé à Louga où il a été envoyé directement en prison.

Quant aux sept membres de la bande qui dictaient leurs lois entre novembre et janvier dans plusieurs endroits de la région de Louga, à savoir O. Sow, M. Ka, C. Sow alias ‘’Gorgui’’, A. Ka, Y. Sow, M. Sow et M. Sall qui ont été interpellés en l’espace de quelques jours et auditionnés entre jeudi dernier et hier, ils ont été déférés au parquet de Louga. On leur reproche les faits d’association de malfaiteurs, vols en réunion multiples commis la nuit avec effraction, usage d’arme à feu avec moyens de locomotion.

Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Louga va décider de leur sort. Toujours est-il qu’avec l’arrestation de cette bande qui écumait tout Louga depuis un certain temps, les propriétaires de pharmacie, les opérateurs économiques et tenanciers de boutique de vente de produits alimentaires et divers peuvent pousser un ouf de soulagement et dormir à poings fermés.

CHEIKH THIAM