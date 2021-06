Satisfait de ses passages dans le centre, le sud-est et le nord du Sénégal, le président de la République compte ajouter de nouvelles régions sur sa liste de localités devant accueillir ses tournées économiques.

L’élan d’inauguration d’infrastructures publiques et de lancement de travaux par le président de la République va se poursuivre dans les prochains mois. Après les étapes de Saint-Louis et de Matam la semaine dernière, c’est le centre et le sud du Sénégal qui vont accueillir le chef de l’Etat, dans le cadre de ses tournées économiques.

Hier, en Conseil des ministres, Macky Sall a invité son gouvernement à se préparer en conséquence. En effet, renseigne le communiqué, les prochaines tournées économiques auront lieu en priorité ‘’dans les régions de Louga, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor où il sera procédé au lancement de l’agropole Sud, des travaux de la route Sénoba - Ziguinchor et à l’inauguration du barrage d’Affiniam nouvelle génération’’.

Pour s’imprégner des réalités du terrain, le président de la République a déjà demandé aux ministres en charge des Finances, du Plan et de l’Aménagement des territoires, de lui faire parvenir l’état exhaustif des investissements publics exécutés ou en perspective dans les régions à visiter, en cohérence avec les contenus dynamiques du Plan national d’aménagement et de développement territorial (PNADT).

Cette annonce a été précédée d’un débriefing de la tournée du chef de l’Etat dans le Fouta. Occasion saisie par Macky Sall pour réitérer ‘’ses sincères remerciements aux populations, aux élus et acteurs territoriaux, aux notabilités religieuses et coutumières, aux femmes et aux jeunes qui lui ont réservé un accueil exceptionnel et chaleureux dans toutes les localités traversées, lors de sa tournée économique dans les régions de Saint-Louis et Matam’’.

Alors qu’elles n’étaient pas inscrites sur l’agenda du président de la République, les communes de Linguère et de Dahra Djolof ont quand même offert à Macky Sall une forte mobilisation spontanée, sur son chemin de retour à Dakar. Des moments particuliers pour lesquels le chef de l’Etat a remercié les populations de ces communes.

Suivie d’exécution des travaux lancés dans le Nord

Cette tournée a permis de réceptionner d’importantes infrastructures pour les populations locales. Parmi les points d’orgue, l’on peut comptabiliser le Conseil présidentiel et l’adoption, en Conseil des ministres à Matam, d’un Programme d’investissements prioritaires de la région de Matam, sur la période 2021-2024. Et pour les réalisations inaugurées, les projets lancés, les actions de financement renforcées, ainsi que les initiatives sectorielles de développement amorcées, le président de la République a félicité le gouvernement. En même temps, il invite le ministre des Finances et du Budget, ainsi que son homologue de l’Economie, du Plan et de la Coopération à assurer, en relation avec le ministre en charge du Suivi du PSE et le ministre de l’Aménagement et du Développement des territoires, la revue régulière et le suivi trimestriel, à Matam, de l’état d’exécution du programme, en liaison avec le gouverneur de région et les acteurs territoriaux.

Le coup de gueule de Sadio Mané sur la qualité des stades au Sénégal semble avoir retenti jusqu’au palais de la République. En conférence de presse d'après-match contre la Zambie en amical, le Lion s’était lâché après qu’une coupure d’électricité d’une trentaine de minutes a touché le stade Lat Dior de Thiès. ‘’Le peuple sénégalais mérite mieux. C'est déplorable ce qui s'est passé. Pour les joueurs de haut niveau, quand on attend 30 à 35 minutes, et puis qu'on doit se remettre dans le jeu, c'est compliqué. Ce qui s'est passé n'est pas digne d'un pays de football comme le Sénégal. Je pense qu’ils (NDLR : les dirigeants sénégalais) doivent faire mieux. Et l'état du terrain est aussi catastrophique’’, s’était plaint le joueur de Liverpool.

Malgré les remontrances du ministre des Sports et du président de la Fédération sénégalaise de football, le président de la République a invité le ministre des Sports, à lui faire parvenir, le 15 juillet 2021 au plus tard, un rapport global sur la situation des infrastructures sportives. Mieux, Macky Sall compte présider, très prochainement, une réunion présidentielle sur le Programme national de construction et de réhabilitation d’infrastructures sportives.

Une réunion présidentielle sur les infrastructures sportives

Le chef de l’Etat ne s’est pas arrêté là. Il a relancé le Programme national de construction et de réhabilitation des stades.

En effet, le Conseil des ministres d’hier a été l’occasion, pour le président Macky Sall, d’inviter le ministre des Sports et celui des Finances et du Budget, ‘’à prendre toutes les mesures adéquates, afin d’accélérer le processus de construction, de réhabilitation et de mise aux normes de l’ensemble des stades nationaux et régionaux. Le président de la République engage, en outre, le gouvernement à assurer l’exécution diligente des projets d’infrastructures (routières, hydrauliques, d’assainissement et d’aménagement paysager), d’accompagnement du Stade du Sénégal, qui sera réceptionné en février 2022’’. Prévu pour accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, ce stade, en construction à Diamniadio, disposera d'une capacité de 50 000 places.

Une autre question qui inquiète le gouvernement est la remontée des cas de contamination à la Covid-19. Les résultats des tests publiés hier par le ministère de la Santé et de l’Action sociale ont montré 118 cas positifs, avec un taux de positivité de 6,40 %. Face à cette situation associée au relâchement constaté sur le respect des mesures barrières et du port du masque, le président de la République a demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale d’intensifier la sensibilisation des populations, de même que le déploiement de la campagne vaccinale, en assurant la mise à disposition systématique des vaccins aux cibles concernées.

Lamine Diouf