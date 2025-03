La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a procédé à la signature officielle d’un contrat de licence et d’exportation de droits avec Digital Virgo, hier. Cette signature devrait rapporter la bagatelle de 20 000 euros (environ 13,1 millions de francs CFA) à la Ligue. Une somme qui permet à la LSFP de souffler, un tant soit peu.

‘’Vous connaissez la situation des droits de télé qui faisaient défaut à la Ligue sénégalaise de football comme au football sénégalais. On avait un contrat avec des chaînes de télévision, mais elles ne nous payaient pas. Au contraire, c’est nous qui payions et c'était difficile. Heureusement, avec ce contrat de digitalisation, avec la Coupe de la Ligue, le ciel est en train de s'éclaircir’’, s’est réjoui le président de la LSFP, Djibril Wade, lors de la cérémonie de signature.

La convention repose sur une monétisation des matchs du championnat professionnel via le digital et les revenus issus de cette opération seront répartis entre la Ligue (70 %) et Digital Virgo (30 %). Le contrat court jusqu’à la fin de la saison et est renouvelable.

Pour la représentante de Digital Virgo au Sénégal, ‘’cette cérémonie marque vraiment un tournant dans la valorisation du football sénégalais et dans la mise en avant de nos contenus locaux à travers nos plateformes de streaming’’.

Grâce à ce nouveau partenariat, les matchs du championnat sénégalais seront retransmis en streaming sur le continent africain et en France. Selon Aïssatou Ndiaye, cela donnera aux ‘’fans la possibilité de suivre les matchs en direct dans plusieurs autres pays de la sous-région et bien au-delà, en renforçant ainsi la visibilité du football sénégalais à l'international’’.

Ce partenariat est un appel lancé aux sponsors, a déclaré le président de l’AS WallyDaan, membre du Conseil d'administration de la LSFP. ‘’C'est un partenariat qui vise à accélérer la transformation digitale et l'innovation, surtout dans le secteur sportif. C'est une collaboration sur une exploitation dynamique et modulable pour nous permettre d'assurer une diffusion encore de meilleure qualité qu'on a concédé les droits d'exploitation de nos matchs à Digital Virgo’’, a indiqué Algaphe Ndiaye.

LOUIS GEORGES DIATTA