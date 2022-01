Pour les Locales du 23 janvier, les promesses et les ambitions ne manquent pas pour un Grand-Yoff nouveau. Deux candidats qui aspirent à diriger cette commune ont accepté de partager avec ‘’EnQuête’’ leur programme bâti sur quatre axes et qui prend en compte l’insécurité et les inondations qui constituent le casse-tête des populations de cette localité. Boubacar Camara d’And Liguèye And Nawlé et le candidat de Benno Bokk Yaakaar, Cheikh Bakhoum, partagent leur recette miracle.

Quatre candidats officiels sont en compétition dans la commune de Grand-Yoff. Boubacar Camara d’And Liguèye And Nawlé, Cheikh Bakhoum de Benno Bokk Yaakaar et Adama Faye de Défar sa Gox n’ont qu’une seule ambition : le changement. Ils prônent l’alternance et promettent un nouveau souffle, une gestion différente de celle du maire sortant et candidat à sa propre succession, Madiop Diop de Yewwi Askan Wi. ‘’EnQuête’’ a, en ce sens, parcouru le programme de Cheikh Bakhoum et de Boubacar Camara pour avoir un aperçu sur les projets qu’ils proposent aux populations de l’une des communes les plus peuplées de Dakar.

Dans cette zone, la sécurité reste une équation pour ceux qui y habitent. Les agressions y sont courantes, les difficiles conditions de vie et la promiscuité font que les jeunes s’adonnent à des pratiques malsaines.

Dans son programme intitulé ‘’2Y le Grand Yokkute pour Grand-Yoff’’, le candidat de Benno Bokk Yaakaar propose quatre axes et intègre le volet sécurité en troisième position dans le cadre de vie. Il propose, à cet effet, ‘’une commune dynamique et ouverte qui protège et respire’’. A propos de ce point crucial, Cheikh Bakhoum promet ‘’une offensive puissante qui sera menée pour ramener la sérénité et faire de Grand-Yoff la commune la plus sûre du Sénégal à horizon deux ans’’. Il compte atteindre cet objectif par la mise en place d’un système communal de vidéosurveillance et du PC municipal. Il est également prévu d’améliorer l’éclairage de la ville à porter à 1 000 points lumineux parfaitement entretenus. A cela s’ajoutent la responsabilisation des jeunes dans chaque quartier pour la mise en place de brigades citoyennes des quartiers pour la surveillance des biens et des personnes, ainsi que la création d’une police de proximité, en lien direct avec les brigades citoyennes.

Après la sécurité des biens et des personnes, vient celle routière. Grand-Yoff étant une zone peuplée, les rues ne désemplissent pas et les enfants y sont plus fréquents, ce qui occasionne souvent des accidents avec les automobilistes.

Ainsi, Cheikh Bakhoum, une fois à la tête de cette municipalité, promet de dérouler un programme spécifique pour assurer le respect des règles élémentaires de sécurité routière, notamment le respect de la limitation de vitesse dans les rues et ruelles de Grand-Yoff.

Boubacar Camara, qui a, pour sa part plus insisté sur la sécurité des administrés, souhaitent établir un registre des habitants de la commune, organiser des actions de sensibilisation , faire valoir auprès des autorités compétentes le droit de bénéficier des infrastructures de sécurité et de protection civile pour protéger les populations de la commune contre les incendies et les bâtiments menaçant ruine, à travers la mise en place de brigades de sapeurs-pompiers et d’unités de protection civile et de surveillance des constructions.

Hormis cette question sécuritaire, cette localité fait également face aux problèmes des inondations. A cet effet, l’équipe membre de Benno Bokk Yaakaar prévoit d’auditer l’existant sur la question de la voirie et de l’assainissement avant de mener des programmes nationaux qui auront comme objectif ‘’0 inondation et 0 déchet à l’horizon deux ans’’.

Pendant ce temps, le programme ‘’Naatal Grand-Yoff’’ du candidat And Nawlé And Liguèye, Boubacar Camara prévoit, pour lutter contre ce phénomène naturel, de mettre en place des conventions de partenariat public-privé pour le traitement des eaux de pluie et l’adoption de mesures durables pour prévenir et remédier aux dégâts causés par la mauvaise gestion de l’assainissement. Il s’agira, pour ce candidat de l’opposition, de procéder, entre autres, ‘’au curage régulier des canaux pendant la phase préhivernale, de mettre en place un système fonctionnel de gestion des eaux usées et des eaux de pluie, d’identifier et de surveiller des points bas et des zones inondables en rapport avec les services compétents de l’administration…’’

Toujours en ce qui concerne le cadre de vie, cette coalition a choisi de mettre en avant l’habitat, avec le désencombrement des rues, l’aménagement des zones normalisées de commerce dans le respect de l’habitat, la réhabilitation du marché central de Grand-Yoff en concertation avec les occupants.

D’autres secteurs comme l’emploi sont également dans les axes majeurs des deux candidats. Dans son livre programme, Cheikh Bakhoum assure au moins que 50 000 jeunes bénéficieront d’un accompagnement par ce dispositif aboutissant à un emploi ou en renforcement de capacités simplifiant le parcours vers l’emploi et l’auto-emploi. ‘’A terme, c’est plus de 10 formations techniques qui seront dispensées, grâce au Centre de formation technique de Grand-Yoff (CFTG), plus de 3 000 femmes seront impactées par le projet hub communal de capacitation, plus de 300 entreprises à même de créer 1 000 emplois directs à l’horizon cinq ans. Dans le domaine de l’éducation et de la santé, il s’agira d’abord de rénover les écoles primaires et d’en construire sept autres pour combler le déficit existant.

Pendant ce temps, Boubacar Camara est pour une gestion inclusive du secteur éducatif, en rapport avec les administrations, les écoles du préscolaire, de l’élémentaire, du secondaire, les écoles communautaires de base, les écoles franco-arabes, publiques et privées. Il souhaite également soutenir les établissements pour les frais et les moyens de reprographie ainsi que la mise en place et l’équipement des salles informatiques dans les écoles.

Pour la santé, l’accent sera mis, par le candidat de Benno Bokk Yaakaar, sur l’appui au Samu municipal et les initiatives de renforcement à la CMU qui seront élargis pour atteindre un enrôlement à 100 % de l’ensemble des Grands-Yoffois, à l’horizon cinq ans.

Toujours dans ce secteur, ’’Naaatal Grand-Yoff’’ ambitionne de doter tous les postes de santé de la commune d’un service de maternité, de participer significativement à la Couverture maladie universelle, de mettre en place des hôpitaux mobiles pour la prévention médicale…

Dans l’axe gouvernance, le candidat de BBY à la mairie prévoit de faire de Grand-Yoff la ville la plus connectée, grâce ‘’à un ambitieux programme de modernisation par le digital. Ce programme touchera des domaines comme l’état civil et l’ensemble des procédures municipales, le stationnement des véhicules, le paiement des taxes sur le marché, le suivi de la gouvernance locale, le paiement des aides municipales’’.

Ce, alors que Boubacar Camara va essayer d’assurer une gouvernance inclusive avec, entre autres, l’initiative des actions sociales en faveur des populations vulnérables. L’objectif sera de mettre en place ‘’un réseau de mutuels de crédits sans intérêt, une convention de partenariat avec les microfinances pour le financement des groupements féminins avec la garantie des communes, l’organisation de formation pour les populations indigentes dans la transformation des produits locaux, dans le respect des règles de qualité d’hygiène et dans les emballages adéquats pour faciliter la commercialisation…’’.