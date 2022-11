Le Chef de l’Etat veut un suivi régulier des mesures qui ont été prises, lors des concertations sur la lutte contre la vie chère. Il demande, aussi, à la tutelle un nouveau dispositif de renforcement de la concurrence au Sénégal.

Hier, en conseil des ministres, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre de veiller particulièrement ‘’à la présentation d’un rapport mensuel sur l’état d’application des décisions issues des concertations sur la lutte contre la vie chère’’. Il faut dire que la rencontre hebdomadaire a été principalement consacrée à cette problématique de la vie chère et des voies et moyens de la mitiger. En effet, lors du récent conseil national de la consommation, onze (11) décisions majeures visant la baisse significative des prix des denrées et produits de consommation courante, ainsi que la régulation des coûts de certains services essentiels, comme les loyers, ont été prises.

Hier, le Chef de l’Etat a invité le Premier Ministre et le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, à prendre tous les actes réglementaires d’application effective des prix fixés, dans l’esprit des consensus et décisions des concertations. Il exhorte ‘’le Gouvernement à poursuivre, sans relâche, le dialogue constructif avec les consommateurs et les acteurs de l’économie nationale, afin d’assurer une régulation soutenue des activités dans l’ensemble des secteurs, notamment la Santé, dont la nomenclature des services et le dispositif réglementaire d’encadrement des tarifs, doivent être actualisés, par les ministres en charge de la Santé et du Commerce, avant fin novembre 2022’’, rapporte le document qui a sanctionné la rencontre.

Conscient que d’énormes lacunes de l’administration contrecarrent souvent les efforts faits dans le sens de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, le Chef de l’Etat a insisté sur ‘’la nécessité de doter l’Administration du Commerce de moyens adéquats pour mieux assurer ses missions de contrôle des prix et de veille sur la concurrence saine dans les secteurs de l’économie’’.

Dans la même veine, le Président de la République a demandé au Ministre du Commerce, de présenter, avant la fin de l’année, un nouveau dispositif de renforcement de la concurrence au Sénégal.

Ainsi, ces concertations ayant abouti à la baisse des prix et la finalisation des autres mesures d’accompagnement devraient permettre ‘’de sécuriser durablement l’approvisionnement du pays ; de maitriser la structure des prix ; de relancer l’industrie nationale ; de développer les filières agricoles, d’élevage et des pêches dans le cadre de la politique de souveraineté alimentaire et de promotion du Consommer local’’.

Campagne arachidière : le prix plancher fixé à 275 FCFA

Lors du conseil des ministres, il a aussi été question de la campagne de commercialisation arachidière 2022-2023, qui s’ouvre officiellement le 21 novembre 2022. Selon la note, le Président de la République a décidé de fixer le prix plancher d’achat au producteur du kilogramme d’arachide à 275 FCFA contre 250 FCFA lors de la précédente campagne.

Le Chef de l’Etat a, ensuite, demandé au Premier Ministre de veiller au suivi permanent du secteur des cimenteries, au regard de ses implications dans les programmes de constructions de logement et aussi à l’encadrement du fonctionnement des usines de fabrication du fer à béton et les activités des acteurs de la collecte, de la distribution et de l’exportation de la ferraille.

AMADOU FALL