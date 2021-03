La présidente nationale de la Croix-Rouge appelle les Sénégalais à se faire vacciner, pour faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19. Bafou Ba s’exprimait hier, lors d’une cérémonie de remise de kits hygiéniques aux populations de Thiaroye-sur-Mer, en partenariat avec le groupe Nestlé.

Les Sénégalais restent encore sceptiques par rapport à l’efficacité des vaccins contre la Covid-19. S’exprimant hier, lors d’une cérémonie de remise de kits hygiéniques aux populations de Thiaroye-sur-Mer, la présidente nationale de la Croix-Rouge sénégalaise a invité les Sénégalais à aller se faire vacciner pour lutter contre la propagation de la pandémie.

‘’La Covid est encore là pour quelque temps et nous ne devons pas minimiser ce que nos volontaires font sur le terrain. La sensibilisation est essentielle. C’est le respect des mesures barrières, mais c’est aussi inciter les gens à aller se faire vacciner.

Je viens de me vacciner pour mon deuxième passage et je demanderai à toutes les personnes de faire tout pour ce faire vacciner. Et ne pas se fier à certaines affirmations qui ne reposent pas sur des recherches, sur quelque chose de véritable. Nous avons tous vacciné nos enfants du BCG, de la rougeole, etc. Nous les avons vaccinés et c’est ce qui les a sauvés de certaines maladies infantiles. Pourquoi donc, aujourd’hui que nous sommes confrontés à une maladie qui a touché tous les segments de la population, toutes les couches, à quelque niveau que ce soit, au plan mondial comme national et qui est encore là. Chaque jour, nous avons des décès, des malades’’, déclare Bafou Ba.

La présidente nationale de la Croix-Rouge sénégalaise, insistant sur l’existence de la Covid au Sénégal, relève que, chaque jour, leurs volontaires sont sur le terrain, ‘’au prix de leur vie, de leur santé, mais ils ne reculent pas’’. ‘’La plupart d’entre eux sont dans les centres de traitement épidémiologique (CTE) où personne ne veut aller. Les médecins y vont très rarement. Ce sont les volontaires, les hygiénistes de la Croix-Rouge qui assurent la propreté des locaux des centres, le linge, et tout. Le médecin vient peut-être une fois par semaine ; l’infirmier, peut-être une fois tous les trois jours. Mais l’hygiéniste de la Croix-Rouge est toujours là’’, se réjouit-elle.

Car pour lutter efficacement contre l’expansion du virus, Mme Ba souligne que la propreté est primordiale. ‘’Sans l’eau, sans hygiène et sans assainissement, les populations n’auront pas accès à une bonne santé. Donc, le projet Wash (la gestion de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement) que nous déroulons aujourd’hui à Thiaroye-sur-Mer et dans d’autres localités, permettra de soulager les populations’’, note-t-elle.

Vivant avec le virus depuis l’année dernière, au-delà des défis auxquels les populations du monde entier ont eu toutes à faire face, le directeur général de Nestlé-Sénégal soutient que la Covid a aussi permis de démontrer leur capacité d’adaptation et de résilience, mais aussi de solidarité. ‘’La Société nationale de la Croix-Rouge reste fidèle à sa mission humanitaire de soulager les populations, particulièrement dans les périodes difficiles. C’est, donc, naturellement que nous avons collaboré avec la Croix-Rouge sénégalaise pour ensemble contribuer au bien-être des populations. A Nestlé, améliorer la qualité de vie des gens, aujourd’hui, et pour les générations futures, est notre leitmotiv’’, témoigne Xavier Béraud.

50 millions F CFA pour le projet Wash sur le territoire national

Il convient de relever qu’en 2020, le groupe Nestlé avait octroyé à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) un montant d’environ 6,2 milliards de francs CFA, pour renforcer la riposte globale contre la Covid-19 et améliorer la gestion de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement (le projet Wash) au sein des communautés cibles.

A cet effet, la Croix-Rouge sénégalaise a reçu une enveloppe de plus de 50 millions de francs CFA pour la mise en œuvre des activités Wash sur le territoire national.

Ce partenariat entre Nestlé-Sénégal et la Croix-Rouge sénégalaise permettra construire et réhabiliter plus de 155 latrines, de distribuer 1 000 masques barrières et de gels hydro-alcooliques, ainsi que 100 kits d’hygiène aux ménages bénéficiaires. Ainsi, la Croix-Rouge sénégalaise se propose également de mobiliser 300 volontaires formés sur le projet eau-hygiène-assainissement à travers quatre comités régionaux identifiés selon les critères établis dans le processus de ciblage.

Par ailleurs, ces volontaires seront également chargés de sensibiliser, au niveau communautaire, les destinataires des kits sanitaires aux respects des gestes barrières.

‘’Nous espérons fortement, à travers ces initiatives, contribuer aussi à l’atteinte de l’Objectif 6 de développement durable qui, je le rappelle, est de garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement, et assurer une gestion durable des ressources en eau’’, conclut M. Béraud.

MARIAMA DIEME