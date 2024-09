Dans le souci de mieux prendre en charge les questions liées à la lutte contre la drogue, la criminalité transnationale organisée, le terrorisme, la corruption et les flux financiers illicites, l’ONDUC a décliné sa vision stratégique pour l’Afrique horizon 2030.

La vision stratégique pour l’Afrique 2030 définit la manière dont l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), en partenariat avec les États membres, s’engage, dans le cadre de la vision stratégique 2030, à renforcer les réponses de l’Afrique dans la lutte contre la drogue, la criminalité transnationale organisée, le terrorisme, la corruption et les flux financiers illicites. Cette vision 2030, selon un communiqué rendu public, vise à renforcer la prévention de la criminalité, à améliorer la justice, à lutter contre la criminalité organisée, à assurer une réponse équilibrée à la drogue, à améliorer l'État de droit et à renforcer la résilience.

S’appuyant sur des décennies de partenariat avec les pays africains, l’ONUDC compte travailler, selon la même source, à la réalisation de ces objectifs en mettant l'accent sur des approches globales de la société et sur l'inclusion des populations les plus vulnérables et marginalisées.

En outre, l’agence onusienne a rappelé que l'Afrique a fait des progrès considérables en vue de la réalisation des objectifs de développement durable et des aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. ‘’Dans plusieurs domaines, ces avancées ne se font malheureusement pas à l'échelle et à la vitesse requises. Partout dans le monde et en Afrique, l'impact de la pandémie de Covid-19 menace d'inverser les progrès accomplis, en frappant le plus durement les personnes les plus vulnérables et en risquant de les laisser à la traîne’’, lit-on dans le document qui précise néanmoins que ‘’l'Afrique peut tirer parti de ses nombreuses possibilités pour renforcer sa résilience face aux défis qu'elle doit relever…’’.

Parmi ces opportunités, il y a les jeunes, dont le nombre ne cesse d'augmenter, qui peuvent s'unir dans une action collective pour un avenir durable ; l'engagement de l'Afrique en faveur de la transformation numérique et de la technologie qui peut stimuler une croissance rapide et favoriser l'inclusion ; le marché unique de l'Afrique ; la richesse de ses ressources naturelles et sa biodiversité qui offrent des avantages pour le développement du commerce, de l'industrie, de l'emploi et du tourisme ; l'urbanisation qui élargit les possibilités de croissance économique, de sécurité humaine, de développement et de cohésion sociale, a précisé le communiqué très optimiste.

CHEIKH THIAM