Après un peu plus de deux mois de détention, à la suite d’une affaire d'escroquerie au visa, Lac de Guiers 2 a recouvré sa liberté, hier vendredi. Le tombeur de Tapha Tine et de Yekini notamment, a aussitôt fait ses premiers commentaires après cette liberté provisoire.

Bénéficiaire d'une liberté provisoire hier, le lutteur Lac de Guiers 2 n'a pas pris trop de temps pour effectuer sa première sortie médiatique. Le lutteur s'est arrêté devant le micro de Lutte TV, hier vendredi. “Je rends grâce à Allah et prie sur le Prophète Mohamed (PSL). Je remercie également mon père, ma mère – que le paradis soit sa demeure éternelle -, mon encadrement, mon président, ma femme et tous ceux qui sont venus me rendre visite”, s'est d'abord montré plutôt soulagé l'athlète.

À la suite de sa famille et de son encadrement technique, le leader de l'écurie Walo n'a pas oublié ses confrères de l'arène. “Je remercie notre doyen Aliou Sèye, fils de Balla, et Pathé, sans oublier Sa Thiès, Eumeu Sène, Modou Lo et Gris Bordeaux. Gris est venu me rendre visite ce mercredi, en formulant des prières pour que je recouvre la liberté. Et ce vendredi, je suis libre. Je l'en remercie très chaleureusement”.

Modou Lo chaleureusement remercié par Lac 2

Dans cette cascade d'hommages, Pape Ansou Cissé dit ‘’Lac de Guiers 2’’ a réservé une mention spéciale à l'actuel Roi des arènes. “Modou Lo a fait pour moi quelque chose que je n’oublierai jamais. Ce qui m’a poussé à me lever en pleine nuit pour prier et formuler des prières pour lui. Il est venu ici en compagnie de grandes personnalités et ils ont prié pour moi. Rien que pour cet acte, je prie pour qu’Allah lui rétribue ses bienfaits’’, a soutenu, presque ému le ‘’Djato’’ à l'égard de ‘’Kharagne Lo’’.

En guise de rappel, Lac de Guiers 2 avait été arrêté par la police le 15 mai dernier, dans le cadre d’une affaire d’escroquerie au visa. Cette libération représente un soulagement pour les fans du lutteur et les acteurs de la lutte qui suivaient avec attention l’évolution de cette affaire.

Mamadou Diop