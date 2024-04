Sa Thiès va-t-il anticiper la retraite d’Eumeu Sène ? Ou bien le leader de Ty Shinger va-t-il encore jouer un vilain tour à la progéniture de feu Double Less ? La réponse à cette double interrogation sera connue le 5 mai prochain. En attendant, qu’augure cette future confrontation qui marque le retour des grands combats dans l'arène ?

L'attente fut longue, mais le résultat va sans doute en ravir plus d'un. Après quatre mois de disette interminable, la lutte va “revivre” le 5 mai.

En Effet, le fer de lance de l'écurie Ty Shinger va en découdre avec Sa Thiès. Depuis le début de l'année avec le combat royal Modou Lo-Boy Niang 2, cette affiche constitue de façon incontestable la plus attractive. Derby de la banlieue, revanche par délégation ou pas, tous les ingrédients sont au rendez-vous pour offrir aux amateurs un dimanche qui les tiendra en haleine.

Eumeu Sène, l'expérience et bien plus encore

Du haut de ses 45 ans, Eumeu Sène, qui capitalise plus d'un quart de siècle de carrière, est naturellement mieux loti sur le plan de l'expérience que son adversaire. Ce vécu sportif avait déjà eu raison de Balla Gaye 2, un soir de 8 février 2009. Pourtant, le Lion de Guédiawaye était déjà au sommet de son art, malgré sa jeune carrière à l'époque. Il semblait tout simplement imbattable. Mais celui qui fut le lieutenant de Mouhamed Ndao ‘’Tyson’’ avait freiné net l'ascension du jeune Lion.

À côté de ce long parcours au plus haut niveau, le moins que l'on puisse dire itou, c'est que l'ancien de l'écurie Boul Falé est difficile à manœuvrer. Pugnace, endurant et fin technicien, il a déjà donné du fil à retordre à plus d'un. Par exemple, il est l'unique lutteur à terrasser à deux reprises et Balla Gaye 2 et Bombardier. Même si sa dernière sortie face au géant du Baol, Tapha Tine, s'est soldée par une défaite, Mamadou Ngom, de son vrai nom, est souvent à l'aise face aux poids lourds, comme illustré tantôt. Sur cet aspect aussi, le champion de Guédiawaye est averti.

Sa Thiès, la revanche par procuration, l'autre motivation

Quand votre adversaire, par deux fois, a terrassé votre frangin, l'esprit de revanche est sans doute enfoui quelque part dans votre cerveau. Toutefois, attention à ne pas trop faire focus sur cette envie de laver “l'affront de la famille”. Sa Thiès devra lutter pour lui-même d'abord avant de penser à une quelconque “vengeance”.

Même s'il est entré dans la cour des grands depuis sa prestigieuse victoire face à Reug Reug, battre l'ancien Roi des arènes sera tout bénef pour le frangin de Balla Gaye 2. Une victoire le 5 mai serait définitivement son ultime argument pour prétendre à un combat royal après le face-à-face entre Modou Lo et le phénomène de Lansar, Siteu. Le fils de feu Double Less n'aura pas une opportunité plus alléchante pour marquer, pour de bon, les esprits.

En sus, un succès face à son adversaire, à défaut d'un probable contrat pour disputer la couronne, ouvre la porte à une revanche face à Boy Niang 2.

En définitive, Eumeu Sène n'aura rien à perdre, mais ne dira sans doute pas non à une troisième victoire face à Balla Gaye 2, qui sera certainement auprès de son frangin le jour J.

Pour sa part, Sa Thiès nouera son “nguimb” pour toutes les raisons tantôt évoquées.

Mamadou Diop