La demi-finale de la zone 1 de Yeumbeul, dans le cadre des championnats nationaux populaires communément appelés ‘’navétanes’’, a été maculée, hier, par un drame. En effet, un supporter de l’ASC Farba, lynché par des supporters de l’équipe adverse, Natangué, a succombé à ses blessures. Ce qui a poussé l’Odcav de Keur Massar à suspendre lesdits championnats.

Encore un cas de violence dans les championnats nationaux populaires communément appelés ‘’navétanes’’. Les choses sont allées très loin et une personne en est morte.

En effet, des échauffourées ont eu lieu entre supporters des équipes navétanes de la zone 1 de Yeumbeul, les ASC Farba et Natangué qui devaient s'affronter en demi-finales, hier, au stade Alassane Djigo de Pikine, dans l’après-midi. À cette occasion, selon nos informations, un supporter de l'ASC Farba a été sévèrement pris à partie par des supporters de l'équipe adverse, Natangué. La bataille était tellement rude que pour les disperser, la police a fait usage de jets de grenades lacrymogènes.

Le supporter lynché a été évacué à l'hôpital de Thiaroye, vu que son état de santé restait préoccupant. Malheureusement, il a succombé à ses blessures lors de son évacuation à l'hôpital de Thiaroye. Selon nos informations, la victime répondait au nom de Moustapha Dieng. Il est âgé de 32 ans. Il était tailleur.

Par ailleurs, le match a été interrompu et le stade évacué. Les deux ASC et leurs supporters étaient escortés par les éléments de la police venus sécuriser la rencontre. On nous apprend aussi qu’il y avait une forte mobilisation des renforts de la police pour parer à toute éventualité, notamment des représailles.

À la suite de ce drame, les navétanes ont été suspendus dans le département de Keur Massar. ‘’Il nous a été donné l’occasion de constater des scènes de violence survenues en prélude des demi-finales de la zone 1 de l’Odcav de Keur Massar. Face à la gravité de ces événements, l’Odcav a pris la décision de suspendre toutes les activités navétanes dans le département de Keur Massar. Cette démarche vise à garantir la sécurité des participants et à prévenir toute nouvelle dérive. L’Odcav reste déterminé à assurer un cadre sécurisé et respectueux pour tous les acteurs impliqués’’, lit-on dans le communiqué de l’Organisme départemental de coordination des activités de vacances (Odcav).

Pour rappel, à cause des échauffourées survenues le vendredi 10 janvier dernier au stade Amadou Barry, ayant occasionné cinq blessés dans les rangs de la police, le préfet de Guédiawaye a pris un arrêté portant suspension des compétitions du championnat populaire national jusqu'à nouvel ordre.

‘’Sont suspendues, à compter du 11 janvier 2025 et jusqu'à nouvel ordre, les compétitions du championnat national populaire (CNP) 'navétanes' dans le département de Guédiawaye, pour les motifs suivants : récurrence des scènes de violence et agressions après matchs ; destructions de biens publics et privés ; menaces permanentes de troubles à l'ordre public’’, lit-on dans l’article premier de l’acte préfectoral.

CHEIKH THIAM