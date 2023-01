Comme nous vous l'indiquions samedi, Amin Sarr (21 ans, 19 matchs et 5 buts en championnat cette saison) va s'engager avec l'Olympique Lyonnais sur cette fin de mercato hivernal. L'attaquant d'Heerenveen a confirmé son arrivée imminente chez les Gones. ‘’C’est un transfert de rêve. C’est un grand club avec une histoire riche.

Lyon est l’un des plus grands clubs de France. Je suis donc très heureux de ce transfert et j’ai vraiment hâte de jouer là-bas. Je me suis toujours senti heureux à Heerenveen. Je me suis fait des amis et des souvenirs pour la vie. Ce club sera toujours spécial pour moi. Ces derniers jours ont été très mouvementés, avec beaucoup d'appels téléphoniques. Je connais Lyon depuis mon enfance, je suis convaincu que je fais le bon choix", a expliqué le buteur suédois pour ESPN. Un transfert estimé à 13 millions d'euros.

Lyon : A. Sarr confirme son arrivée. Comme nous vous l'indiquions samedi, Amin Sarr (21 ans, 19 matchs et 5 buts en championnat cette saison) va s'engager avec l'Olympique Lyonnais sur cette fin de mercato hivernal. L'attaquant d'Heerenveen a confirmé son arrivée imminente chez les Gones. "C’est un transfert de rêve. C’est un grand club avec une histoire riche. Lyon est l’un des plus grands clubs de France. Je suis donc très heureux de ce transfert et j’ai vraiment hâte de jouer là-bas. Je me suis toujours senti heureux à Heerenveen. Je me suis fait des amis et des souvenirs pour la vie. Ce club sera toujours spécial pour moi. Ces derniers jours ont été très mouvementés, avec beaucoup d'appels téléphoniques. Je connais Lyon depuis mon enfance, je suis convaincu que je fais le bon choix", a expliqué le buteur suédois pour ESPN. Un transfert estimé à 13 millions d'euros.

… Blanc réclame un ménage dans l'effectif

Les derniers jours du mercato hivernal s'annoncent animés à l'Olympique Lyonnais. Selon L'Equipe, l'entraîneur Laurent Blanc souhaite faire le ménage dans son vestiaire afin de créer un électrochoc. Pour relancer le club rhodanien, le technicien veut conserver une base d'une douzaine de joueurs présents dans l'effectif. Ainsi, l'OL aimerait se séparer de cinq à six éléments d'ici le 31 janvier ! Les candidats au départ ? Ils sont nombreux : les défenseurs centraux Jérôme Boateng et Damien Da Silva, les milieux Thiago Mendes, Houssem Aouar, Romain Faivre et Jeff Reine-Adélaïde, ou encore l'avant-centre Moussa Dembélé. Même l'ailier Tetê, qui intéresse un club anglais et un autre au Brésil, pourrait partir d'après le quotidien sportif. Évidemment, les Gones auront besoin de compenser certains départs. Ce qui pourrait représenter au total, départs et arrivées, une dizaine de mouvements à Lyon. Possible en cinq jours ?