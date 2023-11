Le mouvement Suqali Sunu Sénégal (M3S) a tenu hier son Assemblée générale. Lors de cette rencontre, la présidente Dr Ndoumbé Diop Thiam a indiqué que cet événement d'envergure a rassemblé des délégués venus des quatre coins du Sénégal pour discuter de l'actualité politique et définir la feuille de route du mouvement en vue des élections cruciales de février 2024.

"Notre force réside dans notre présence sur le terrain, dans nos communautés. Continuez à vous impliquer, à écouter les préoccupations des citoyens et à partager notre vision pour le Sénégal. Ensemble, nous pouvons construire un mouvement fort et inclusif. Je voudrais rendre hommage à Macky Sall et souligner la nécessité de soutenir la candidature d’Amadou Ba pour perpétuer son legs.

Notre soutien s'explique par les réalisations notables du gouvernement précédent et la nécessité d'innover pour répondre aux défis actuels et futurs du pays", a-t-elle expliqué dans une note. Pour lui, un des moments clés de cette assemblée générale a été la discussion approfondie de la feuille de route du M3S en vue de l’élection présidentielle de 2024.

Les délégués ont participé activement aux débats sur les stratégies électorales, les alliances potentielles et les initiatives nécessaires pour mobiliser l'électorat. La présidente a souligné l'importance de la participation citoyenne, de la transparence et de l'inclusion dans le processus électoral. Elle a insisté sur la nécessité de construire un mouvement politique solide, basé sur les valeurs fondamentales du savoir et de la solidarité.