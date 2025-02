Du 22 au 23 février aura lieu la 4e édition du Salon du ramadan, qui allie à la fois des aspects commerciaux et spirituels, offrant aux musulmans un espace dédié pour se préparer sereinement au mois de jeûne.

À moins de deux semaines du début du ramadan, la 4e édition du Salon du ramadan va se tenir les 22 et 23 février à la maison de la Culture Douta Seck. D’après la promotrice, ce salon est un événement unique qui allie des aspects commerciaux et spirituels, offrant aux musulmans un espace dédié pour se préparer sereinement au mois sacré du ramadan. Son objectif principal, selon Maïmouna Ly Sy, est de centraliser toutes les activités essentielles à cette préparation dans un même lieu. Cela permet, à ses yeux, aux visiteurs de gagner du temps et de l’énergie en évitant les embouteillages souvent liés aux courses de dernière minute.

En plus de cela, le salon propose des conseils pratiques, des produits spécifiques et des services adaptés, afin que chaque participant puisse aborder le ramadan dans les meilleures conditions, tant sur le plan spirituel que quotidien.

Au menu du Salon du ramadan, la juriste-fiscaliste et passionnée d’événementiel présente une large sélection d’activités et de services pour répondre à tous les besoins des visiteurs pendant cette période sacrée. ‘’Vous trouverez une foire commerciale proposant les produits essentiels du ramadan, allant des paniers de la ménagère aux produits alimentaires, en passant par le textile, l’habillement, le linge de maison, la vaisselle, la parfumerie et des boutiques islamiques. Sans oublier les senteurs qui rappellent l’ambiance chaleureuse du mois sacré. Mais ce n’est pas tout : des services pratiques seront également présents, tels que des traiteurs spécialisés dans les repas du ramadan et des agences de voyages pour ceux qui souhaitent accomplir le pèlerinage à La Mecque’’ liste la promotrice.

En plus de la foire commerciale, l'événement inclura des initiatives solidaires, comme un don de sang, une ‘’sadaqah jariyah’’. Des associations collecteront également des dons pour soutenir les actions durant le ramadan, informe Maïmouna Ly Sy.

Elle insiste sur le volet santé et informe que des consultations médicales gratuites sont prévues et qu’un panel thématique enrichissant sera organisé.

Lors de ce salon, les enfants ne seront pas en reste. L’organisation a prévu des activités ludiques animées par une professionnelle de la petite enfance.

Tout ceci fait dire à la promotrice : ‘’L'organisation du Salon du ramadan aura des retombées significatives pour le Sénégal, tant sur le plan économique que social. Ce salon permettra de créer un véritable réseau d'entrepreneurs sénégalais, avec une forte présence féminine, puisque 90 % des exposants sont des femmes. Cet événement met ainsi en avant l'entrepreneuriat féminin, un secteur en pleine expansion, et offre une visibilité accrue aux initiatives locales.’’

L’objectif de Mme Ly est ainsi de faire de l’événement un rendez-vous incontournable pour tous les musulmans du Sénégal. ‘’Il deviendra une véritable vitrine de la culture et des traditions islamiques, favorisant les rencontres, les échanges et la découverte de produits et services liés au ramadan. Cela contribuera à renforcer la cohésion sociale tout en soutenant l'économie locale’’, espère-t-elle.

Pour y arriver, il faudra relever plusieurs défis, notamment en termes de logistique, de communication et de gestion de l'afflux de visiteurs. Mais avec une organisation soignée et une mobilisation collective, cet événement a tout le potentiel pour devenir une référence annuelle, bénéfique pour tous les acteurs économiques et culturels du pays.

CHEIKH THIAM