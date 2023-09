Comme à l'accoutumée, le président de la République a rendu visite, hier, au khalife général des mourides pour son dernier Ziar pré-Magal.

En prélude à la célébration du grand Magal de Touba, prévu le lundi 4 septembre, le chef de l’État s'est rendu hier à Touba, chez le khalife général des mourides, pour effectuer son dernier Ziar pré-Magal. Le président de la République a été accompagné par une forte délégation gouvernementale et la première dame Marième Faye Sall. Macky Sall a fait allusion, lors de son allocution, à la tension qui règne dans le pays. "Je suis venu pour vous remercier. Je suis venu en tant que fils, disciple et président Macky Sall. Mon successeur sera là l'année prochaine. Je ne serai pas candidat en 2024. Je vous réitère mes remerciements. À chaque fois, vous dites : 'Je vous ai laissé entre les mains de Khadim Rassoul.' Mais les guides doivent intervenir pour prévenir et pour apaiser les ardeurs. Vous devriez prier pour renforcer la paix’’, a-t-il lancé.

"Celui qui voit ce qui se passe dans le monde n’a pas le droit de ne pas intervenir. Vous et les différents chefs religieux, vous réagissez toujours pour apaiser. Et nous vous implorons de continuer à prier pour que la paix et la stabilité continuent de régner dans notre pays. Toutefois, d’ici à ce que je passe le témoin, je protégerai ce pays contre tout chaos’’, a ajouté le chef de l’État devant le khalife et l’assemblée.

Le président Sall de poursuivre : ‘’Dans tous les pays où des ressources énergétiques comme le pétrole ont été découvertes, il y a eu des problèmes. Par conséquent, nous avons besoin de vos prières. Que Dieu permette à ce pays de conserver cette paix. Que ceux qui viendront après moi ne trahissent jamais ce pays."

Ce faisant, il a rappelé au patriarche sa décision de céder le fauteuil présidentiel dès la fin de son mandat, comme il l'avait promis. Même s’il a précisé que son imminent départ ne l’empêchera pas de poursuivre son devoir d'exercer ses tâches de garant de la paix jusqu’au moment de la passation de ses pouvoirs à son futur successeur. Non sans saluer la présence du khalife toutes les fois que des remous sont enregistrés au Sénégal.

En outre, le chef de l’État a rappelé n'avoir jamais manqué de soutenir les projets du khalife général des mourides. "Mon intention a toujours été de vous accompagner dans tous les projets que vous avez initiés jusqu’au dernier qui est l’université. J’ai toujours demandé à mon gouvernement de ne ménager aucun effort pour le succès de vos projets", a-t-il soutenu.

A la suite de Macky Sall, le porte-parole du khalife général des mourides a exprimé la gratitude du khalife. ‘’Ses remerciements sont tirés du plus profond de son cœur. Il dit avoir remarqué qu’il est souvent très difficile d’acquérir le pouvoir dans la paix et de le céder dans la paix. Votre décision est honorable et peut valoir des satisfactions à l’international pour le Sénégal et vous-même’’, a d’abord déclaré Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Avant de poursuivre dans la même veine : ‘’Vous et lui, grâce à Dieu, entretenez une relation sincère et une estime réciproque. Celles-ci resteront à jamais gravées chez lui. Il est conscient de toute la considération que vous lui portez. Il ne passe pas un seul mois sans qu’il ne vous soumette une recommandation que vous n’avez jamais manqué de satisfaire. Serigne Touba sait rétribuer ceux qui œuvrent pour lui.’’

Ensuite, au nom du khalife général, il a listé les grandes réalisations du président Macky Sall pour la ville sainte. ‘’En 11 ans, vous avez investi 45 milliards dans le secteur de l’assainissement. Dans le secteur de l’hydraulique, vous avez érigé 18 forages. Il y a aussi 10 milliards qui ont été dépensés pour la route de la corniche. D’autres projets ont été réalisés. C’est le cas de l’autoroute Ila Touba qui a coûté 400 milliards, de l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim, de l'extension à Matlabul Fawzeini. S’agissant de l'université, c’est à moi que vous aviez demandé de dire au khalife de vous laisser la charge de tout construire et de finir les travaux en trois, quatre ans. Le khalife avait préféré laisser la possibilité aux disciples de participer. Et vous vous êtes chargé de la voirie, de l’assainissement, en plus d’avoir donné, dès l’entame des travaux, la somme d’un milliard F CFA’’.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)