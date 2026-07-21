Publié le 21 Jul 2026 - 07:06

Expédition punitive chez un lutteur 

 

Le commissariat d’arrondissement de Diamaguène-Sicap Mbao a interpellé cinq individus dans le cadre d’une affaire mêlant trafic présumé de drogue, vol d’argent et séquestration. Ils sont notamment visés pour association de malfaiteurs, trafic de drogue, vol de numéraire et complicité. L’intervention a été déclenchée après le signalement d’une bagarre dans une maison en construction appartenant à un lutteur établi dans la zone.

Le sportif n’est toutefois pas présenté comme impliqué dans les faits. Dépêchés sur les lieux, les éléments de la Brigade de recherches y ont trouvé un homme blessé. Conduit au commissariat avec quatre autres personnes, celui-ci a expliqué aux enquêteurs que son agression était liée au partage d’une somme issue, selon ses déclarations, d’un trafic de drogue. L’argent, d’un montant de 300 000 F CFA, aurait été confié à un boutiquier afin de le soustraire aux contrôles de la police.

Un individu actuellement recherché l’aurait dérobé avant d’en remettre 80 000 F CFA à la victime présumée en contrepartie de sa complicité. Informés du vol, trois hommes seraient allés chercher ce dernier à son domicile. Ils l’auraient ensuite conduit dans la maison en construction avant de l’agresser pour obtenir des explications sur la disparition de l’argent.

Entendu par les policiers, le boutiquier a affirmé qu’il conservait les fonds par peur de représailles. Les cinq suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour retrouver la personne soupçonnée d’avoir emporté les 300 000 F CFA.

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