De nouveaux développements viennent d'intervenir dans l'enquête sur le double meurtre d'El Hadji Abdoul Aziz Ba, dit Aziz Dabala, et de Boubacar Gano, dit Waly. Les résultats des prélèvements ADN effectués sur la scène de crime disculpent provisoirement l'ensemble des suspects inculpés dans cette affaire, dont la danseuse Marème Léye, dite Nabou Léye, et le chanteur Tarba Mbaye, à l'exception du principal suspect, Mamadou Lamine Diaw, alias Modou Lo, fortement accablé par des preuves concordantes réunies par la Division des investigations criminelles (DIC), selon des informations exclusives de Seneweb.

Retour sur les faits

Les corps sans vie des deux victimes avaient été découverts le 19 août 2024 dans leur appartement situé à Pikine Technopole. Six personnes avaient alors été inculpées dans ce dossier : Mamadou Lamine Diaw, Assane Diaw, Ousseynou Diaw, Serigne Sarr dit Ndeuss Pata, Babacar Ba alias Mbaye Fall, et Marème Léye dite Nabou Léye, poursuivis pour association de malfaiteurs, assassinat avec actes de barbarie, vol et recel.

Mamadou Lamine Diaw, qui avait avoué le double crime lors de son arrestation à Touba, est ensuite revenu sur ses aveux, mettant en cause l'artiste Tarba Mbaye et la danseuse Nabou Leye, qu'il a présentés comme co-auteurs du double meurtre.

Le 18 décembre 2025, le juge du premier cabinet d'instruction du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a saisi la DIC d'une délégation judiciaire pour l'interpellation et l'interrogatoire, sous le régime de la garde à vue, du chanteur Tarba Mbaye. Cette décision faisait suite à un nouvel interrogatoire sur le fond de Mamadou Lamine Diaw, survenu la veille, au cours duquel il était revenu sur l'ensemble de ses aveux initiaux.

Il affirmait alors que l'affaire aurait été montée de toutes pièces par Nabou Léye et Tarba Mbaye, qui l'auraient recruté pour intimider Aziz Dabala, celui-ci détenant des vidéos compromettantes des deux présumés amants. Selon cette nouvelle version, Aziz Dabala aurait été poignardé à mort par Nabou Léye, tandis que Waly Gano l'aurait été par plusieurs coups de couteau portés par Tarba Mbaye.

Entendu par les enquêteurs, Tarba Mbaye avait catégoriquement nié toutes les accusations, affirmant n'avoir jamais été en contact, ni physiquement ni téléphoniquement, avec Mamadou Lamine Diaw. La réquisition adressée à l'opérateur de téléphonie a confirmé ses déclarations : selon des sources de Seneweb, le chanteur ne s'est jamais trouvé aux alentours de la scène du crime, ni la veille, ni le jour, ni le lendemain du double meurtre. Informé de ces éléments, le doyen des juges du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye avait ordonné sa remise en liberté.

Une nouvelle délégation judiciaire a ensuite été délivrée pour identifier l'attributaire d'un numéro de téléphone en contact permanent avec celui de Boubacar Gano. Les investigations ont établi que ce numéro appartenait à une voisine des victimes, logeant à l'étage supérieur. Entendue, cette dernière a confirmé entretenir de bonnes relations de voisinage avec Boubacar Gano, avec qui elle échangeait régulièrement par téléphone, précisant que le défunt lui empruntait aussi du matériel d'éclairage pour ses vidéos publiées sur TikTok.

Les analyses ADN du CIGASS

Pour boucler l'enquête à l'aide de preuves scientifiques déterminantes, le Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire (CIGASS) a été saisi, par l'intermédiaire de son directeur général, afin d'investir à nouveau la scène de crime, de prélever des traces de sang et de procéder à des analyses ADN.

Les prélèvements effectués par le personnel du CIGASS, sous la supervision de la DIC et de la Division de la police technique et scientifique (DPTS), ont permis de dégager quatre profils ADN. Des prélèvements salivaires réalisés sur l'ensemble des suspects ainsi que sur des proches des victimes ont ensuite permis un travail de comparaison. Il en est ressorti que deux profils appartiennent aux victimes, un troisième à Mamadou Lamine Diaw, et un quatrième, non identifié, a été retrouvé sur un débris de verre près du corps d'Aziz Dabala, dans le salon, selon des informations exclusives de Seneweb. Compte tenu de son emplacement, sur les débris de la table basse fracassée, ce dernier profil pourrait provenir d'une personne intervenue sur les lieux après la découverte des corps.

Dans la salle de bain, où le corps de Boubacar Gano avait été retrouvé, le sang de Mamadou Lamine Diaw a par ailleurs été retrouvé mélangé à celui de la victime.

Les conclusions de la DIC

En dehors du profil ADN de Mamadou Lamine Diaw, aucun profil correspondant aux autres suspects poursuivis pour des délits connexes n'a été retrouvé sur la scène de crime. Selon les enquêteurs, la version présentée par Mamadou Lamine Diaw lors de son interrogatoire au fond, devant le juge, apparaît comme une manœuvre destinée à se soustraire à sa responsabilité pénale.

Au terme de cette seconde délégation judiciaire, les enquêteurs de la DIC ont conclu que les résultats scientifiques des tests ADN corroborent pleinement les déclarations initiales de Mamadou Lamine Diaw, confirmées par le rapport de la police scientifique et technique. La présence de son sang sur l'ensemble des pièces de l'appartement, ainsi qu'une blessure au bras gauche contractée lors de la violente altercation ayant causé la mort des deux victimes, confirment son implication dans le double meurtre.

Mamadou Lamine Diaw se retrouve ainsi fortement accablé par cette enquête rondement menée par la DIC, unité d'élite de la Police nationale, sous le commandement de l'Inspecteur Général Mame Seydou Ndour. La balle est désormais dans le camp du magistrat instructeur.