Publié le 20 Jul 2026 - 06:55

Assise de Pikine

 

Pour élaborer une stratégie de développement économique, social et environnemental de Pikine, fondée sur des données objectives, une expertise scientifique reconnue et surtout sur les attentes réelles des populations, les assises de Pikine ont eu lieu samedi. Selon le coordinateur, les Assises de Pikine s’inscrivent pleinement dans les orientations définies par le Président de la République à travers le Référentiel Sénégal Vision 2050, la Stratégie nationale de développement 2025-2029 et les réformes engagées dans le cadre de l’Acte IV de la Décentralisation.

Sa démarche, renseigne Bira Lo, vise à territorialiser ces grandes orientations nationales afin que Pikine puisse pleinement contribuer à l’émergence d’un Sénégal souverain, juste, prospère, inclusif et résilient. « Notre ambition est également en parfaite cohérence avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies ainsi qu’avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Autrement dit, les Assises de Pikine veulent démontrer que les solutions durables naissent lorsque les politiques nationales rencontrent les réalités locales et que les citoyens participent pleinement à la définition de leur avenir. Notre démarche repose sur une conviction forte : Personne ne connaît mieux Pikine que les Pikinois eux-mêmes. C’est pourquoi nous avons choisi une approche participative. Durant les prochaines semaines, des consultations seront organisées dans les communes, auprès des services de l’État, des élus locaux, des jeunes, des femmes, des personnes handicapées, des opérateurs économiques, des universitaires, des organisations communautaires, des chefs religieux et coutumiers ainsi que de notre diaspora. Chaque voix comptera », a expliqué M. Lo.

...Pour Bira Lo, chaque idée sera entendue, chaque contribution enrichira la stratégie qui sera élaborée.
L’ambition qu’il a ne consiste pas simplement à identifier les problèmes. Il veut construire des solutions, produire un diagnostic partagé, définir des priorités réalistes, élaborer une feuille de route crédible et proposer des projets structurants. « Nous voulons créer un cadre permanent de dialogue entre l’État, les collectivités territoriales, le secteur privé, les partenaires techniques et les citoyens.

Les Assises permettront notamment de produire plusieurs livrables majeurs : un diagnostic territorial approfondi, un livre blanc de Pikine, une stratégie de développement économique, social et environnemental, un plan d’actions opérationnel, ainsi qu’un mécanisme permanent de suivi et d’évaluation des engagements. Notre souhait est que ces travaux constituent une véritable référence pour les politiques publiques relatives au développement de Pikine. Le succès de cette initiative dépendra de notre capacité à dépasser les intérêts particuliers. Les Assises ne sont ni un projet politique ni un projet partisan.

Elles appartiennent à tous les habitants de Pikine », a-t-il précisé. Avant d’ajouter : « Elles sont ouvertes à toutes les sensibilités. Elles sont fondées sur le dialogue, l’écoute, le respect mutuel et la recherche de l’intérêt général. C’est pourquoi je lance aujourd’hui un appel solennel à l’ensemble des acteurs. J’appelle les services déconcentrés de l’État à poursuivre leur accompagnement, les collectivités territoriales à renforcer leur engagement, le secteur privé à investir dans cette ambition collective, les universitaires, les experts et les chercheurs à mettre leur expertise au service du territoire. »

Section: 
social
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