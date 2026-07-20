Publié le 20 Jul 2026 - 11:22
SECTEUR SANTE

Les trois exigences du SAMES 

 

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal a tenu sa réunion du Comité exécutif national (CEN) du 17 au 19 juillet dans la ville de Louga. Cette rencontre semestrielle du CEN, instance délibérative du syndicat, la première depuis la mise en place du nouveau BEN, selon un communiqué, a constitué un moment solennel de réflexion autour des sujets d’actualité du secteur de la santé ainsi que des grandes orientations de leur organisation syndicale. À l’issue de ces travaux, des propositions concrètes ont été formulées et seront adressées aux autorités compétentes.

Avec le contexte social actuel, où les gouvernants visent une réforme profonde de la fonction publique, le SAMES dit être en « veille » permanente pour préserver les acquis de ses membres. « C’est en ce sens que nous notons la pertinence des thématiques abordées notamment : le contrat de travail dans la fonction publique : enjeux, spécificités et perspectives pour les membres du SAMES et la vie syndicale », informe la note.

S’agissant du thème principal de ce Comité exécutif national, les experts panélistes ont mis en lumière les enjeux du contrat de travail dans la fonction publique sur le statut et la carrière des praticiens, et ont démontré la pertinence de la mise en place imminente d’un groupe de travail technique du SAMES pour contribuer aux réformes en cours.

Par conséquent, le syndicat exhorte l’État à asseoir un environnement « propice » à un dialogue social « sincère » et « constructif », et à l’implication pleine et entière du SAMES dans toute réforme touchant au statut, au contrat de travail et à la rémunération des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes.

Par ailleurs, les échanges consacrés à la vie syndicale ont permis de dresser un état des lieux des difficultés rencontrées par les camarades dans les 14 zones. À cet effet, le CEN a validé l’ensemble des points de la plateforme revendicative du SAMES et a instruit le BEN de suivre rigoureusement la mise en œuvre du préavis de grève déposé depuis juin 2026.

Ainsi, au terme de deux jours de conclave à Louga, le SAMES exige, avec la plus grande fermeté : la reprise sans délai du processus de négociations entre le SAMES et le gouvernement du Sénégal pour aboutir à une concrétisation des accords ; le respect de la dignité et de l’honorabilité du corps médical avec la mise en place d’un statut particulier ; l’établissement d’un salaire minimum de base et d’une pension de retraite acceptables et dignes pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes à tous les niveaux ; la mise en place inclusive d’un modèle pour une meilleure absorption des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes dans la fonction publique.

Enfin, le CEN enjoint toutes les instances de base et l’ensemble des camarades à se tenir en ordre de bataille et à demeurer pleinement mobilisés pour la mise en œuvre de leur plan d’action imminent. « Tant que notre plateforme revendicative n’aura pas reçu une satisfaction intégrale et définitive, aucune démobilisation ne sera tolérée », prévient le SAMES.

Section: 
social
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