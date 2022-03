Valoriser l'habitat et toute la décoration qui va avec, est la nouvelle trouvaille de l'APDA. Au cours d’une conférence tenue hier, l'agence a annoncé la tenue d’un salon baptisé ‘’Maison et Déco’’ qui se tiendra du 15 au 20 mars prochains au Cices. "Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de l'APDA, qui est de promouvoir les produits artisanaux", annonce le DG Pape Hamady Ndao. En effet, ce salon se voudrait être une "vitrine" de la richesse, du savoir-faire et de l'expertise des "artisans sénégalais".

Et cela va de la construction à la décoration finale", explique M. Ndao. Selon les organisateurs, le salon ‘’Maison Déco" réunit tous les "corps de métier du BTP, de l'équipement et de la décoration pour la maison". Par une analyse plus exhaustive, M. Ndao a aussi considéré le secteur de l'artisanat comme un "creuset" d'emplois et une réponse efficiente contre des fléaux telle "l'émigration irrégulière". "Ce salon a pour vision d'apporter une offre promotionnelle innovante spécialisée dont l'objectif visé est de mettre en exergue le génie créateur de l'ensemble des corps de métiers artisanaux. Toutefois, la part du lion revient au bâtiment et à la décoration d'intérieur", argumente Mamadou Diop, Directeur de la Formation et de l'Insertion des artisans. À en croire M. Diop, plus d'une "cinquantaine de stands" sera alloué "gratuitement" aux participants.

...Cependant, il faudra répondre à certains "critères", comme la "qualité" et la "pertinence" des produits. Par ailleurs, il n'a pas manqué de tresser des lauriers au nouveau-né. "C'est une rupture par rapport à la démarche, à ce qui se faisait, car nous avons ciblé un domaine bien précis, à savoir le bâtiment et la décoration. Nous sommes là en face d'une vraie innovation et c'est loin d'être un choix fortuit. Cette approche va nous permettre de mettre en exergue un savoir-faire local en particulier". Dans la même veine, il a été annoncé que cette même expérience pourrait être étendue aux "autres corps de l'artisanat : la joaillerie, la cordonnerie, etc.".

Durant ces cinq jours que va durer le salon, les artisans sont aussi appelés à construire une maison témoin. Une façon de "rendre palpable leur savoir-faire". Durant cette période du salon, un panel sur la couverture médicale et sociale des artisans est également prévu. L'invitation faite à la presse d'œuvrer davantage pour la promotion de l'artisanat national, aura constitué un revirement lors de ce point de presse. En effet, M. Ndao, pour sa part, a évoqué un "réseau des journalistes pour la promotion de l'artisanat sénégalais". Un "outil" pour vulgariser davantage le savoir-faire local et une "conscientisation" des Sénégalais dans le consommer local d'une manière générale.