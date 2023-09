Un groupe de partis et de mouvements politiques né des flancs de la coalition Macky2012 s’est constitué pour jouer sa partition dans la perspective de l’élection présidentielle. Senegaal2024 se prononce demain sur son candidat. Dans cet entretien, son président Mamadou Lamine Ka revient sur leurs attentes et présente leur analyse de la conjoncture politique.

Onze ans après le début de votre compagnonnage avec le président Macky Sall, une nouvelle séquence s'ouvre dans la perspective de la Présidentielle de 2024. Pensez-vous que le bilan du chef de l’État sortant va peser lors de ce scrutin où il ne se présente pas ?

En 2011 déjà, de jeunes leaders de parti et de mouvements citoyens se sont organisés autour du candidat Macky Sall pour la mise en place d'une coalition qui s'appelle Macky2012 en vue de l'investir comme candidat et de l'accompagner dans la gestion du pouvoir en cas de victoire. Après la victoire, le président a pu conduire son programme ‘’Yonu Yokute’’ d'abord et ensuite le PSE. Lequel programme nous a valu de grandes satisfactions avec des réalisations magnifiées partout dans le monde, dans le domaine des infrastructures et du social. Donc, forcément, le bilan peut peser positivement sur le scrutin.

Comment comptez-vous positionner la coalition Senegaal2024 par rapport à la candidature du Premier ministre Amadou Ba, désigné candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar ?

La coalition Senegaal2024 a été mise en place par des leaders membres fondateurs de la coalition Macky2012 et d'autres partis et mouvements citoyens qui ne sont pas forcément membres de l'actuelle majorité. Nous nous sommes réunis autour d'objectifs clairs que nous partageons : défendre la République, travailler à consolider l'État de droit et la bonne gouvernance, défendre les valeurs sénégalaises et participer à toutes les échéances électorales. La Conférence des leaders se réunit une fois par semaine et se prononcera demain sur le candidat qui sera investi.

Je signale que des préalables seront posés au candidat qui souhaiterait être investi par Senegaal2024 : rencontre et échanges avec le candidat sur les axes programmatiques et les mesures urgentes que la coalition Senegaal2024 souhaiterait proposer aux Sénégalais à travers le candidat.

Quels sont les critères que la coalition Senegaal2024 met en avant pour le choix de son candidat ?

Avant tout, un patriote sincère et honnête, d'une intégrité rare avec une dimension internationale. Une personnalité qui doit, sans être autoritaire, savoir restaurer et maintenir l'État de droit, qui sait faire respecter les fondamentaux de la République dans un contexte d'insécurité internationale. Un homme capable de travailler en synergie avec d'autres hommes pour le développement socioéconomique du pays.

Un peu partout, des voix s'élèvent pour dénoncer les arrestations à caractère politique avant l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko et la dissolution de Pastef. Pensez-vous que le scrutin sera inclusif dans ce contexte ?

Tous ceux qui ont été arrêtés l'ont été pour des faits délictueux ou criminels. C'est ma conviction. Maintenant, pour le scrutin, toute élection est en principe et par définition inclusive. Si inclusif, maintenant, veut dire permettre à des gens qui ont commis des crimes ou qui ont perdu leurs droits civiques et politiques d'être candidats, je ne suis pas d'accord. Inclusif veut dire que tous les citoyens qui sont en règle avec la République, avec la justice, avec le fisc, peuvent candidater valablement.

Toutefois, dans chaque principe, il y a des exceptions. Tout le monde ne peut pas participer à des élections.

Propos recueillis par Amadou FALL