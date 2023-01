Mame Mbaye Niang tire à boulets rouges sur le leader de Pastef. Ayant traduit en justice Ousmane Sonko pour diffamation, il soutient que ce dernier répondra à toutes les plaintes déposées contre lui. Il lui demande d'assumer ses responsabilités.

Suite à la plainte de Mame Mbaye Niang pour diffamation, Ousmane Sonko sera devant le juge le 2 février prochain, selon la procédure judiciaire.

En effet, ce dernier avait déclaré, face à presse, que Mame Mbaye Niang (ministre de la Jeunesse à l'époque) a été épinglé par le rapport de l’Inspection générale d’État (IGE), suite à la passation de marché au Prodac. Ensuite, il a rectifié pour dire que sa langue a fourché et qu’il voulait parler du rapport de l’IGF (Inspection générale des finances). Une histoire du détournement de 29 milliards F CFA, selon le leader de Pastef.

Ce dernier a été bien lynché par M. Niang, au cours d'une conférence de presse, hier. ''Retiens bien Ousmane : le 2 février, cette date que tu redoutes tant, car incapable de produire un rapport fictif que tu es le seul à détenir. J'ose espérer que tu ne te déroberas pas cette fois-ci, comme à ton habitude'', lance l'actuel ministre du Tourisme.

''Oui, le procès pour propos diffamatoires et mensongers à mon encontre, un sujet que tu feins d'évoquer dans tes sorties, aura bien lieu. De quoi as-tu peur ? Ne détiens-tu plus tous les documents ? N'es-tu plus l'homme le plus informé du pays ? Pourquoi te caches-tu des huissiers de justice ?'', poursuit-il.

La première convocation à la Dic d’Ousmane Sonko a été reportée à sa demande. Vingt-quatre heures après, il est allé répondre à sa convocation. Mais sans tarder à dire qu’il avait commis un lapsus, quand il parlait de l’IGE. Rectifiant le tir, il a soutenu qu'il voulait plutôt parler d’un rapport de l’IGF. Un alibi, selon Mame Mbaye Niang qui n'entend pas laisser passer une telle chose. Ainsi, il a rappelé le conflit qui avait opposé le journaliste Madiambal Diagne et le juge Téliko. ''Il ira répondre à toutes les plaintes qui seront déposées contre lui, car n'étant ni plus ni moins qu'un justiciable et aucune mouche ne bougera à plus forte raison la République'', déclare Mame Mbaye Niang.

Il a aussi évoqué l’affaire Sweet Beauté opposant le leader de Pastef et la masseuse Adji Raby Sarr. Il demande à M. Sonko d'assumer ses responsabilités et d'aller répondre à la justice pour laver son honneur. ''Il ira au procès contre Adji Raby Sarr qui fera un récit, certes, salace, mais vrai de ses nombreuses virées au lupanar Sweet Beauté spa, car étant seul responsable de cette situation, guidé par ses sombres vices'', croit savoir M. Niang. Qui dit ne pas parler au nom de l'État ou de la justice, car, à ses yeux, au vu de la tournure des événements, les choses semblent prendre les voies idoines pour faire maintenir la paix publique et appliquer impartialement la loi.

''N'est-ce pas lui qui criait urbi et orbi d'être pressé d'aller au procès, occasion pour lui d'étaler le complot absurde qui, présentement, au vu de l'opinion, n'existe que dans sa tête'', rappelle Mame Mbaye Niang. ''Ironie du sort, aujourd'hui, sachant que le procès se tiendra, il se contredit et se dit victime comme à son habitude, demandant à la jeunesse de se dresser pour la non-tenue du procès'', peste-t-il, estimant que le monde ''se plaint'', désormais, de la figure ''trompeuse'' d’Ousmane Sonko.

''Peu de nous savaient ses vices infâmes et sa concupiscence et malgré les évidences qui font et refont surface, aujourd'hui, il peine à l'accepter et continue de verser dans la démagogie'', déclare M. Niang.

''Ses tentatives d'actes insurrectionnels seront encore étouffées…''

Selon lui, avant, pendant et après ces procès et quels qu'en soient les verdicts et les conséquences des ambitions politiques d’Ousmane Sonko, ‘le Sénégal restera entier et personne ne pourra déstabiliser notre pays, surtout un homme qui, après avoir assouvi ses viles pulsions, appelle le Sénégal à être son bouclier''.

Mame Mbaye Niang d’ajouter : ''Avait-il appelé le Sénégal à l'accompagner, lors de ses multiples virées au Sweet Beauté ? Avait-il pensé au Sénégal, quand il portait des accusations mensongères sur des personnes honorables ?''

Ainsi, Mame Mbaye Niang note que le mensonge et la manipulation ne doivent pas être les mamelles nourricières de l'ambition d'un leader politique. ''Tout porte à croire qu'il est allergique à la vertu. Autrement, il aurait perçu les conseils sages réitérés de nos évêques, khalifes généraux et dignitaires coutumiers'', écrit-il. ''Si les événements regrettables de mars 2021, dont il se vante sans honte d'être l'instigateur, semblent lui procurer, lui et ses sbires, une immunité et leur garantir une impunité de leurs dérives, alors ils peuvent déchanter'', prévient Mame Mbaye Niang. Lui qui estime qu’Ousmane Sonko est au fond du trou et qu'il ne faudrait pas creuser davantage.

Monsieur Niang demande à la jeunesse, à la diaspora et au peuple sénégalais à ne pas être actionnaire de ''cette entreprise maléfique et diabolique de destruction de notre pays hérité de nos valeureux ancêtres''. Pour lui, barrer la route à Sonko ne constitue plus un acte politique, mais un acte civique et citoyen, sacerdoce de tout Sénégalais épris de justice et de valeurs républicaines.

''Qu'il sache que ses tentatives d'actes insurrectionnels seront encore étouffées. Et les ennemis de la République qui voudront lui prêter main-forte en prendront pour leur compte'', avertit Mame Mbaye Niang.

BABACAR SY SEYE