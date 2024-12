Peu épargné par les blessures depuis plus d’un an, Kevin De Bruyne (33 ans, 10 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) songe-t-il parfois à la retraite ? Non. Le milieu offensif, dont la prolongation avec Manchester City demeure incertaine, veut continuer à jouer tant qu’il se sentira capable de "faire la différence". Mais il n’hésitera pas à dire stop lorsque son corps lui indiquera qu’il est temps de raccrocher.

"Est-ce que je ralentis ? Non, pas encore. Mais il est évident qu’à mon âge, on a parfois besoin de plus de temps pour récupérer, a répondu, au micro de Sky Sports, celui qui fêtera ses 34 ans en juin prochain. J’ai eu une grosse blessure l’année dernière, et je me suis malheureusement à nouveau blessé en septembre dernier. Mais j’ai toujours l’impression que je peux faire la différence. Si je peux la faire, je serai heureux de continuer à jouer au football."

"Il est toutefois évident que si je sens que ça devient de plus en plus difficile, je prendrai une décision. Mais je me sens toujours bien, je prends du plaisir et c’est le plus important pour moi", a conclu l'international belge.