Comme pressenti ces derniers jours, le défenseur central Raphaël Varane (28 ans, 41 matchs et 2 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) va bien quitter le Real Madrid sur ce mercato pour rejoindre Manchester United ! Ce lundi, RMC Sport annonce un accord "dans les grandes lignes" entre les deux clubs pour un transfert compris entre 45 et 50 millions d'euros.

L'information est confirmée côté anglais par Sky Sports qui chiffre plus précisément la transaction à 48 M€ bonus inclus. Désireux de changer d'air à un an de la fin de son bail et après une décennie passée dans la capitale espagnole, l'international français est attendu cette semaine outre-Manche, mais il risque de devoir respecter une période de quarantaine avant de pouvoir effectuer sa visite médicale. Le champion du monde 2018 va ensuite s'engager pour 4 ans (plus une année en option) en faveur des Red Devils qui vont doubler son salaire et le rémunérer à hauteur de 12 millions d'euros par an.