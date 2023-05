MANIF BOURGUIBA Auchan Castors échappe à la furie des manifestants Si Auchan Pikine a été pillée et brûlée, la boutique de l’enseigne française à Castors a échappé de peu à la furie des manifestants. Faute de pouvoir accéder à l’intérieur du magasin, les manifestants ont allumé un feu devant la boutique. Une voiture de police a rallié le lieu dare-dare et a dispersé les manifestants. KEUR MASSAR Le dépôt de bus Dakar Dem Dikk mis à feu La société nationale de transport Dakar Dem Dikk stockait des bus en panne, ‘’irrécupérables’’ dans un dépôt à la cité Mtoa de Keur Massar. Hier, lors d’affrontements entre policiers et de présumés pro-Sonko, des manifestants ont mis le feu au dépôt. Plusieurs bus ont pris feu sous le regard impuissant des habitants du quartier. Keur Massar n'ayant pas de caserne de sapeurs-pompiers, ces derniers ont pris du temps pour accéder aux lieux. Ç'A CHAUFFÉ À L’UCAD Un étudiant touché à l’œil Les étudiants à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) se sont encore illustrés hier dans les manifestations. Dans l’après-midi d’hier, ils ont lancé des pierres sur l’avenue Cheikh Anta Diop pour protester contre la convocation du leader de Pastef Ousmane Sonko. Les forces de défense et de sécurité ont répondu avec des tirs de grenades lacrymogènes. Les étudiants ne se sont pas tenus à l'Intifada ; ils ont brûlé des pneus dans l’enceinte du campus social. Dans les échanges de tirs, un étudiant a été touché à l'œil. Il a été acheminé à l’Institut de prévoyance médico-social de l’Ucad. MBACKE Les FDS neutralisent les manifestants Si à Dakar, dans divers quartiers, des Sénégalais ont pu manifester hier leur colère suite à la convocation du leader du Pastef dans l’affaire l’opposant à Adji Sarr, à Mbacké, ils ont été stoppés net. Après avoir barré la route avec divers objets, dont des pneus, au quartier Mbacké Khéwar et au niveau de l'ancienne station Elton, les manifestants ont été dispersés par des policiers. En effet, des éléments du commissariat urbain de Mbacké y sont parvenus à coups de grenades lacrymogènes en un temps record. Ils ont également arrêté deux manifestants. D’après certaines informations, il s’agit de l’enseignant Omar Sakho et du commerçant âgé de 28 ans Fallou Khouma. Monsieur Sakho est en service à l'école Kairé Mbaye de la localité. Ils viennent tous les deux de Touba où ils résident. Ils sont en garde à vue dans les locaux du commissariat urbain de Mbacké, sur instruction du délégué du procureur près le tribunal d'instance de cette localité. Les policiers ont, toute la journée durant, veillé à la tranquillité de la ville. CHEIKH THIAM