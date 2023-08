Le chef de l’État a prononcé, le vendredi 10 février 2023, un discours marquant le lancement des travaux de réhabilitation de la voie ferrée Thiès – Tambacounda, sur financement exclusif de l’État, à hauteur de 17,8 milliards F CFA pour l’exercice budgétaire 2023. Il est prévu, pour l’année 2024, de poursuivre cet effort de l’État à travers le budget consolidé d’investissement.

À l’occasion de la cérémonie, Macky Sall avait répondu favorablement à l’appel des travailleurs de Dakar-Bamako Ferroviaire pour leur reversement dans la nouvelle société nationale des Chemins de fer du Sénégal (CFS) chargée de la mise en œuvre de la nouvelle politique ferroviaire de l’État. Les instructions données en ce sens ont été immédiatement exécutées par le directeur général des Chemins de fer du Sénégal (CFS) à la satisfaction des travailleurs et ceci nonobstant les diligences que le chef de l’État a pu apporter pour le paiement d’une partie des indemnités différentielles dues dans le cadre du contentieux social de l’ex-RCFS pour un montant de 814 000 000 F CFA concernant 547 agents et plus récemment, en 2022, de la somme de 971 381 966 F CFA pour 820 agents ex-temporaires.

En sus de cela, Macky Sall accède aux vœux des habitants de la cité Ibrahima Sarr en leur cédant les logements afin qu’ils puissent en devenir propriétaires. Hier, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a remis les titres aux ayants droit.

Pour Mansour Faye, les anciens cheminots habitants de la cité sont désormais propriétaires de leur maison, une vieille doléance satisfaite en ce jour de reprise de la circulation du train qui a sifflé hier de Diourbel à Touba. Au terme de cette cérémonie, Mansour Faye s’est rendu à Touba à bord du train.